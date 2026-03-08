< sekcia Zahraničie
USA a Izrael útočili na päť ropných zariadení v Teheráne a okolí
Autor TASR
Teherán, 8. marca 2026 (TASR) - Spojené štáty a Izrael zasiahli počas nočných útokov päť ropných zariadení v iránskom hlavnom meste a jeho okolí, uviedol pre štátnu televíziu predstaviteľ ropnej spoločnosti. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Včera (v sobotu) v noci boli štyri ropné sklady a centrum pre prepravu ropných produktov v Teheráne a (zariadenie v) Alborze napadnuté nepriateľskými lietadlami,“ povedal pre štátnu televíziu generálny riaditeľ Národnej iránskej distribučnej spoločnosti pre ropné produkty Kerámat Vejskaramí. Dodal, že päť zariadení „bolo poškodených“, ale „požiar bol uhasený“.
