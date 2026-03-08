Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Zahraničie

USA a Izrael útočili na päť ropných zariadení v Teheráne a okolí

.
Dym stúpa na oblohe po explózii v Teheráne. Foto: TASR/AP

Včera (v sobotu) v noci boli štyri ropné sklady a centrum pre prepravu ropných produktov v Teheráne.

Autor TASR
Teherán, 8. marca 2026 (TASR) - Spojené štáty a Izrael zasiahli počas nočných útokov päť ropných zariadení v iránskom hlavnom meste a jeho okolí, uviedol pre štátnu televíziu predstaviteľ ropnej spoločnosti. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Včera (v sobotu) v noci boli štyri ropné sklady a centrum pre prepravu ropných produktov v Teheráne a (zariadenie v) Alborze napadnuté nepriateľskými lietadlami,“ povedal pre štátnu televíziu generálny riaditeľ Národnej iránskej distribučnej spoločnosti pre ropné produkty Kerámat Vejskaramí. Dodal, že päť zariadení „bolo poškodených“, ale „požiar bol uhasený“.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť