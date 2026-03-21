USA a Izrael zaútočili na jadrové zariadenie Natanz
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Teherán 21. marca (TASR) - Spojené štáty a Izrael v sobotu zaútočili na iránske jadrové zariadenie Natanz. Podľa iránskej agentúry Tasním nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok a obyvatelia okolitých oblastí nie sú v ohrození. Toto zariadenie bolo cieľom bombardovania aj počas minuloročnej 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.