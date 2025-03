USA a Izrael zvažujú presídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy do Afriky

Tel Aviv 14. marca (TASR) — USA a Izrael kontaktovali predstaviteľov vlád troch krajín východnej Afriky, aby s nimi prediskutovali možné presídlenie Palestínčanov, ktorí museli v dôsledku izraelskej ofenzívy opustiť svoje domovy v Pásme Gazy. Presídlenie Palestínčanov navrhol americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry AP.



Ide o Sudán, Somálsko a jeho odštiepenecký, medzinárodne neuznaný región Somaliland. AP v tejto súvislosti poznamenáva, že všetky tri regióny sú chudobné a čiastočne nestabilné, čo spochybňuje Trumpov stanovený cieľ presídliť Palestínčanov z Pásma Gazy do „krásnej oblasti“.



Sudánski predstavitelia však podľa AP uviedli, že americký návrh odmietli. Zástupcovia Somálska a Somalilandu konštatovali, že o takýchto žiadostiach nevedia.



Biely dom ani ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.



Americký prezident Donald Trump krátko po nástupe do funkcie navrhol, aby jeho krajina prevzala správu nad Pásmom Gazy s cieľom obnoviť túto pobrežnú palestínsku enklávu, ktorá bola zničená vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamasom, a premeniť ju na „Riviéru Blízkeho východu“. Vyslovil sa tiež za trvalé presídlenie viac ako dvoch miliónov Palestínčanov.



Palestínčania a arabské štáty na Blízkom východe však tento Trumpov zámer odmietajú a podporujú egyptský plán obnovy Pásma Gazy bez presídľovania Palestínčanov.



Myšlienku masového presídlenia Palestínčanov doteraz presadzovali izraelskí ultranacionalistickí politici, no po tom, ako ju Trump vo februári predstavil, izraelský premiér Benjamin Netanjahu ju ocenil ako „odvážnu víziu“, pripomína AP.