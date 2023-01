USA a Južná Kórea posilnia spoločné vojenské cvičenia

Soul 31. januára (TASR) – Americký minister obrany Lloyd Austin prisľúbil v utorok zintenzívnenie spoločných vojenských cvičení a bezpečnostnej spolupráce s Južnou Kóreou. Krajinu navštívil v čase, keď Soul žiada od Washingtonu potvrdenie záväzku brániť ho vo svetle rastúcich hrozieb zo strany Severnej Kórey. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



Soul chce presvedčiť čoraz nervóznejšiu verejnosť, že prísľuby tzv. rozšíreného odstrašovania zo strany USA, známeho aj ako "jadrový dáždnik", stále platia. Severná Kórea sa totiž v uplynulom roku vyhlásila za "nezvratnú" jadrovú veľmoc a uskutočnila množstvo skúšok rakiet a ďalších zbraní.



Austin a juhokórejský minister obrany I Čong-sup vo vyhlásení uviedli, že sa dohodli na "rozšírení a zvýšení úrovne a rozsahu" spoločných vojenských cvičení v tomto roku. Dôvodom je zmena bezpečnostného prostredia zahŕňajúca snahy KĽDR o modernizáciu svojich nukleárnych a raketových programov.



Pchjongjang reaguje na všetky spoločné americko-juhokórejské cvičenia nahnevane a označuje ich za prípravu na inváziu do Severnej Kórey. Často sa v súvislosti s nimi vyhráža a uskutočňuje vlastné manévre.



Austin navštívil Soul už po tretí raz od svojho nástupu do Pentagónu pred dvoma rokmi. Stretol sa aj s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom.



Jun tento mesiac povedal, že jeho krajina by mala zvážiť získanie vlastných jadrových zbraní. Prvé vyslovenie takejto myšlienky úradujúcim juhokórejským prezidentom za niekoľko desaťročí poukazuje na obavy obyvateľov krajiny, či sa môžu spoľahnúť na bezpečnostné záväzky USA, približuje AFP.



Junova vláda odvtedy od takýchto vyjadrení ustúpila a zdôraznila, že Soul podporuje celosvetový režim nešírenia jadrových zbraní.