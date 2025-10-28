Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA a Japonsko sa dohodli o spolupráci pri dodávkach vzácnych zemín

Americký prezident Donald Trump (druhý vľavo) a japonská premiérka Sanae Takaičiová (druhá vpravo) počas bilaterálneho stretnutia 28. októbra 2025 v Tokiu. Foto: TASR/AP

Trump využíva svoju cestu po ázijských krajinách na zabezpečenie série dohôd o vzácnych zeminách v snahe znížiť svoju závislosť od Číny.

Tokio 28. októbra (TASR) - Spojené štáty a Japonsko sa dohodli na prehĺbení spolupráce v oblasti dodávok kritických minerálov a vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.

Cieľom je „zabezpečenie dodávok kritických minerálov a vzácnych zemín potrebných na podporu domácich priemyselných odvetví vrátane pokročilých technológií“, uvádza sa v dohode, ktorú v utorok v Tokiu podpísali americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaičiová.

Čína, druhá najväčšia ekonomika sveta, má prakticky monopol na vzácne zeminy a v čase obchodného napätia s USA zaviedla kontroly ich vývozu. Vzácne zeminy a magnety, ktoré sa z nich vyrábajú, sú pritom nevyhnutné pre širokú škálu priemyselných odvetví, od výroby domácich spotrebičov cez autá, energie až po zbrane.

Trump využíva svoju cestu po ázijských krajinách na zabezpečenie série dohôd o vzácnych zeminách v snahe znížiť svoju závislosť od Číny.

Aj pre Japonsko, technologicky vyspelú krajinu, sú vzácne zeminy dôležité. Sú kľúčovými komponentmi v produktoch, ako sú smartfóny, veterné turbíny, elektrické vozidlá či obranné zariadenia.

Očakáva sa, že v utorok podpíšu USA a Japonsko aj ďalšiu dohodu o spolupráci pri stavbe lodí. To je sektor, v ktorom sa Japonsko a susedná Južná Kórea snažia prekonať čínsku dominanciu.

Trump by sa mal vo štvrtok (30. 10.) stretnúť v Južnej Kórei s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), aby prediskutovali obchodné otázky.

APEC združuje 21 ekonomík z celého Tichomoria vrátane USA, Číny, Japonska, Ruska a Južnej Kórey s cieľom podporiť hospodársky rast znížením obchodných bariér.
