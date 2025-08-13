< sekcia Zahraničie
USA a Jordánsko ponúkli Sýrii pomoc pri dodržiavaní prímeria
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa v utorok v Ammáne stretol so svojím jordánskym náprotivkom Ajmanom Safádím a americkým vyslancom Thomasom Barrackom.
Autor TASR
Ammán 13. augusta (TASR) - Ministri zahraničných vecí Sýrie a Jordánska a osobitný vyslanec USA sa v utorok dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá pomôže Damasku dodržiavať prímerie v provincii Suwajdá. Túto sýrsku provinciu v júli zasiahli násilnosti medzi etnickými skupinami, ktoré si vyžiadali najmenej 1400 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa v utorok v Ammáne stretol so svojím jordánskym náprotivkom Ajmanom Safádím a americkým vyslancom Thomasom Barrackom. V spoločnom vyhlásení uviedli, že sa „dohodli odpovedať na žiadosť sýrskej vlády zriadiť trilaterálnu pracovnú skupinu (sýrsko-jordánsko-americkú) na podporu sýrskej vlády pri úsilí sýrskej vlády o konsolidáciu prímeria“ v Suwajde a vyriešenie krízy v tejto oblasti.
Dohodli sa tiež na ďalšom stretnutí v nadchádzajúcich týždňoch.
Sýrsky rezort diplomacie uviedol, že Šajbání diskutoval s jordánskymi a americkými predstaviteľmi o spôsoboch posilnenie spolupráce a koordinácie medzi troma stranami s cieľom podporiť stabilitu, „suverenitu a regionálnu bezpečnosť“ Sýrie.
Barrack na sociálnej sieti X opísal stretnutie ako produktívne a dodal, že sýrska vláda sa „zaviazala využiť všetky zdroje, aby boli páchatelia zverstiev v Suwajde potrestaní“. Sýria bude podľa neho plne spolupracovať s OSN na vyšetrovaní týchto činov.
S Barrackom a Šajbáním sa osobitne stretol aj jordánsky kráľ Abdalláh II. a vyjadril svoju „podporu snahám Sýrie o zachovanie jej bezpečnosti, stability, suverenity a územnej celistvosti“. Vo svojom vyhlásení poznamenal dôležitosť role Washingtonu v podpore procesu obnovy Sýrie spôsobom, ktorý zachováva práva všetkých Sýrčanov.
Jordánsko je podľa kráľa pripravené zdieľať svoju expertízu vo všetkých oblastiach na pomoc vyvinúť a posilniť spôsobilosti sýrskych inštitúcií. Hovoril tiež o potrebe posilniť jordánsko-sýrsku spoluprácu, najmä v boji proti terorizmu a v predchádzaní pašovaniu zbraní a drog.
Utorkové stretnutie bolo pokračovaním diskusií medzi týmito predstaviteľmi z 19. júla o zrážkach medzi drúzmi a sunnitskými beduínmi, ktoré ukončilo prímerie.
Minoritné skupiny v Sýrii vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada islamistami. Noví sýrski predstavitelia opakovane vyjadrili svoj zámer ochrániť všetky etnické a náboženské menšiny v Sýrii. Avšak po spomínaných bojoch v Suwajde a marcových násilnostiach proti alawitom a kresťanom na západe Sýrie, kde zahynulo viac ako 1700 civilistov, najmä alawitov, vzrástli podľa AFP pochybnosti o tom, či dokážu zvládnuť toto napätie v krajine.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání sa v utorok v Ammáne stretol so svojím jordánskym náprotivkom Ajmanom Safádím a americkým vyslancom Thomasom Barrackom. V spoločnom vyhlásení uviedli, že sa „dohodli odpovedať na žiadosť sýrskej vlády zriadiť trilaterálnu pracovnú skupinu (sýrsko-jordánsko-americkú) na podporu sýrskej vlády pri úsilí sýrskej vlády o konsolidáciu prímeria“ v Suwajde a vyriešenie krízy v tejto oblasti.
Dohodli sa tiež na ďalšom stretnutí v nadchádzajúcich týždňoch.
Sýrsky rezort diplomacie uviedol, že Šajbání diskutoval s jordánskymi a americkými predstaviteľmi o spôsoboch posilnenie spolupráce a koordinácie medzi troma stranami s cieľom podporiť stabilitu, „suverenitu a regionálnu bezpečnosť“ Sýrie.
Barrack na sociálnej sieti X opísal stretnutie ako produktívne a dodal, že sýrska vláda sa „zaviazala využiť všetky zdroje, aby boli páchatelia zverstiev v Suwajde potrestaní“. Sýria bude podľa neho plne spolupracovať s OSN na vyšetrovaní týchto činov.
S Barrackom a Šajbáním sa osobitne stretol aj jordánsky kráľ Abdalláh II. a vyjadril svoju „podporu snahám Sýrie o zachovanie jej bezpečnosti, stability, suverenity a územnej celistvosti“. Vo svojom vyhlásení poznamenal dôležitosť role Washingtonu v podpore procesu obnovy Sýrie spôsobom, ktorý zachováva práva všetkých Sýrčanov.
Jordánsko je podľa kráľa pripravené zdieľať svoju expertízu vo všetkých oblastiach na pomoc vyvinúť a posilniť spôsobilosti sýrskych inštitúcií. Hovoril tiež o potrebe posilniť jordánsko-sýrsku spoluprácu, najmä v boji proti terorizmu a v predchádzaní pašovaniu zbraní a drog.
Utorkové stretnutie bolo pokračovaním diskusií medzi týmito predstaviteľmi z 19. júla o zrážkach medzi drúzmi a sunnitskými beduínmi, ktoré ukončilo prímerie.
Minoritné skupiny v Sýrii vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť po zvrhnutí dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada islamistami. Noví sýrski predstavitelia opakovane vyjadrili svoj zámer ochrániť všetky etnické a náboženské menšiny v Sýrii. Avšak po spomínaných bojoch v Suwajde a marcových násilnostiach proti alawitom a kresťanom na západe Sýrie, kde zahynulo viac ako 1700 civilistov, najmä alawitov, vzrástli podľa AFP pochybnosti o tom, či dokážu zvládnuť toto napätie v krajine.