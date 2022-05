USA a Južná Kórea chcú rozšíriť vojenské cvičenia

Soul 21. mája (TASR) – Spojené štáty a Južná Kórea zvažujú rozšírenie svojich spoločných vojenských cvičení v reakcii na hrozby, ktoré predstavuje Severná Kórea. Obe krajiny to oznámili v sobotu počas návštevy amerického prezidenta Joea Bidena v Soule. TASR o tom informuje na základe servisu agentúr AFP, AP, Jonhap a DPA.



Vzhľadom na vyvíjajúcu sa hrozbu zo strany Pchjongjangu sa Biden a juhokórejský prezident Jun Sok-jol zhodli, že iniciujú rozhovory o rozšírení "rozsahu a miery" spoločných manévrov, ako aj vojenského výcviku. Režim severokórejského vodcu Kim Čong-una takéto cvičenia Washingtonu a Soulu ostro odsudzuje ako vojenskú provokáciu.



Obaja lídri tiež potvrdili cieľ úplnej denuklearizácie Kórejského polostrova a kritizovali Severnú Kóreu (KĽDR) za eskaláciu skúšok balistických rakiet, uvádza sa vo vyhlásení po stretnutí oboch lídrov. Prezidenti zároveň vyzvali Pchjongjang na návrat k rokovaniam a zdôraznili, že cesta k dialógu o mierovom riešení so Severnou Kóreou je otvorená.



USA a Južná Kórea sú podľa Bidena a Juna tiež znepokojené aktuálnou epidémiou ochorenia COVID-19 v Severnej Kórei, ktorej ponúkajú pomoc v boji proti šíreniu koronavírusu.



Biden na tlačovej konferencii povedal, že Spojené štáty už ponúkli Severnej Kórei vakcíny proti covidu, ktoré by podľa neho mohli dodať okamžite. "Nedostali sme žiadnu odpoveď," povedal šéf Bieleho domu novinárom.



Obaja prezidenti podľa vyhlásenia okrem toho potvrdili, že spolu s medzinárodným spoločenstvom odsudzujú inváziu Ruska na Ukrajine, a zopakovali dôležitosť zachovania mieru a stability v Taiwanskom prielive.



Biden navštívil Južnú Kóreu, kde je umiestnených 28.000 amerických vojakov, v rámci svojej prvej cesty do Ázie vo funkcii prezidenta. Po troch dňoch v Soule odcestuje v nedeľu do Japonska.



Jeho cestu zatieňuje napätá situácia na Kórejskom polostrove. KĽDR tento rok už viackrát testovala rakety, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Soul a Washington sa obávajú, že Pchjongjang by v čase Bidenovej návštevy mohol podniknúť ďalšiu raketovú alebo dokonca jadrovú skúšku.