USA a Južná Kórea uskutočňujú spoločné manévre pri hraniciach s KĽDR

Soul 31. júla (TASR) — Južná Kórea a Spojené štáty uskutočňujú v blízkosti hraníc so Śevernou Kóreou kombinované cvičenie s ostrou streľbou, do ktorého je zapojená aj rotujúca jednotka amerických bojových vozidiel Stryker, uviedla v stredu americká armáda dislokovaná na juhu krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Dvojtýždňové cvičenie sa začalo 22. júla v komplexe v meste Pchočchon, ležiacom približne 30 kilometrov južne od demilitarizovanej zóny oddeľujúcej obe Kórey, a podľa americkej 8. armády potrvá do soboty.



Cieľom cvičení, na ktorých sa zúčastnila aj tanková čata juhokórejskej armády a ďalšie jednotky, je vyhodnotiť bojové schopnosti rotujúcej jednotky vozidiel v teréne a poveternostných podmienkach Kórejského polostrova.



Toto cvičenie je vôbec prvým, ktoré sa koná ako kombinované, keďže predtým ich organizovala výlučne americká armáda.