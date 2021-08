USA a Južná Kórea začali spoločné vojenské cvičenie, KĽDR protestuje

Soul 16. augusta (TASR) - Vojská Južnej Kórey a Spojených štátov začali v pondelok pravidelné každoročné spoločné vojenské cvičenie, a to aj napriek ráznym protestom KĽDR. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Vojenské cvičenie na Kórejskom polostrove, ktoré má trvať deväť dní, je založené najmä na počítačových simuláciách a neodohrá sa v teréne, informovala juhokórejská armáda, pričom zdôraznila, že ide o čisto obranné manévre.



Rozsah cvičení bude v súvislosti s koronavírusovou pandémiou menší než zvyčajne.



Veliteľstvo síl Organizácie Spojených národov (UNC) však Severnú Kóreu oficiálne neinformovalo o začatí cvičení, uviedol pre Jonhap zdroj oboznámený so situáciou. UNC totiž tradične dopredu informuje Pchjongjang o harmonograme a rozsahu týchto manévrov.



KĽDR kritizovala Spojené štáty aj Južnú Kóreu, že pokračujú s vojenskými cvičeniami aj napriek snahám Pchjongjangu o nastolenie mieru a nadviazanie dialógu. Severná Kórea v tejto súvislosti varovala pred následkami a opäť pozastavila tzv. horúcu linku so Soulom.