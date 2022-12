Extrémne zimné počasie si v USA a Kanade vyžiadalo najmenej 52 obetí

New York/Toronto 26. decembra (TASR) - Počet obetí extrémneho zimného počasia, ktoré sužuje Spojené štáty a Kanadu, sa zvýšil na najmenej 52. Viacerí ľudia zomreli, keď uviazli vo svojich autách a počas čakania na záchranárov zamrzli. V pondelok to uviedla stanica Sky News a agentúra AP, informuje TASR.



V Spojených štátoch prišlo o život najmenej 48 osôb, z toho 27 obetí zaznamenali v štáte New York. Ku krízovej situácii došlo v tamojšom meste Buffalo, kde mali záchranné zložky v dôsledku víchrice a ťažko zjazdným cestám problémy dostať sa do postihnutých oblastí.



Ďalší štyria ľudia zahynuli pri nehode autobusu, ktorý sa v kanadskej provincii Britská Kolumbia prevrátil na zľadovatenej vozovke.



Podľa americkej Národnej meteorologickej služby (NWS) napadlo do nedele na letisku v Buffale viac ako 1,2 metra snehu, pričom snehová prikrývka pribúdala rýchlosťou 5–7 centimetrov za hodinu.



Polícia v Buffale tiež uverejnila výzvu pre majiteľov snežných skútrov, aby sa zapojili do pátracích a záchranárskych prác.



Stanica Sky News pripomína, že v dôsledku extrémneho počasia zostalo bez elektriny približne 1,8 milióna amerických domácností. Letecké spoločnosti museli zrušiť či presunúť tisíce letov.



Rozsiahle časti USA od Skalistých hôr po Apalačské vrchy sužujú aj silné mrazy. Napríklad v štáte Montana namerali pri príchode blizzardu teplotu mínus 45,6 °C, sobotňajšie minimum namerané v meste Havre má hodnotu mínus 39 °C.



Vodičov úrady vyzvali, aby napriek najrušnejšiemu obdobiu v súvislosti s cestovaním nevychádzali na cesty. K úmrtiam najmä pri dopravných nehodách došlo v štátoch Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado a Michigan.



V Kanade je bez elektrickej energie približne 140.000 domácností, najmä v provinciách Ontário a Québec. Tamojšia meteorologická služba upozornila, že teploty môžu v Kanade klesnúť až na mínus 43 °C.