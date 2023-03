USA a Kanada sa dohodli na zmenách pravidiel pre žiadateľov o azyl

Ottawa/Washington 24. marca (TASR) - Spojené štáty a Kanada uzavreli dohodu, ktorá kanadským úradom umožní zamietnuť žiadateľom o azyl vstup na územie Kanady cez neoficiálne hraničné priechody. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a CNN.



Zmeny majú v piatok oznámiť kanadský premiér Justin Trudeau a americký prezident Joe Biden, ktorý je v Kanade na návšteve. Ide o súčasť úsilia obmedziť príchody migrantov cez Roxham Road, neoficiálny priechod medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Quebec.



Nová dohoda si nevyžaduje schválenie v americkom Kongrese a preto môže vstúpiť do platnosti čoskoro. Ide o dodatok k Dohode o bezpečnej tretej krajine, na základe ktorej musela Kanada prijímať osoby prichádzajúce aj cez neoficiálne priechody. Migranti to často využívali.



Trudeau tvrdí, že jediný spôsob, ako zastaviť nezákonné príchody cez Roxham Road, je opätovne prerokovať dohodu, ktorá začala platiť v decembri 2004.



Úrady v štáte New York minulý mesiac oznámili, že poskytujú bezplatné autobusové lístky migrantom, ktorí cestujú k hraniciam s Kanadou.



Kanada tiež vytvorí nový utečenecký program pre 15.000 migrantov, ktorí utekajú pred prenasledovaním a násilím v Južnej a Strednej Amerike.



Počet osôb prichádzajúcich do USA cez hranice z Kanady sa v poslednom období zvýšil. Spojené štáty nedávno začali letecky presúvať migrantov z Kanady do amerického štátu Texas. Tam úrady rozhodujú o ich návrate do Mexika či krajiny pôvodu. Umožňuje to opatrenie zavedené počas pandémie koronavírusu.