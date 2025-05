USA a Katar podpísali dohody o hospodárskej výmene

Dauha 14. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump a katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání v stredu v Dauhe podpísali dohody, ktoré majú priniesť hospodársku výmenu medzi ich krajinami v hodnote najmenej 1,2 bilióna dolárov. Oznámil to Biely dom, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.



Medzi podpísanými dohodami je zmluva o nákupe 210 lietadiel Boeing 787 Dreamliner a 777X a lietadlových motorov General Electric Aerospace leteckou spoločnosťou Qatar Airways v hodnote približne 96 miliárd dolárov.



Americká spoločnosť Parsons zameraná na technológie v oblasti obrany, spravodajských informácií a infraštruktúry zase získala v Katare podľa Bieleho domu zákazky na 30 projektov v hodnote až 97 miliárd dolárov.



USA a Katar tiež podpísali vyhlásenie o zámere ďalej posilniť svoje partnerstvo vo vojenskej oblasti, v ktorom sa uvádzajú potenciálne investície vo výške viac ako 38 miliárd dolárov do katarskej leteckej základne al-Udajd a ďalších spôsobilostí v oblasti protivzdušnej obrany a námornej bezpečnosti.



„Tieto prelomové dohody budú hnacím motorom inovácií a prosperity pre celé generácie, posilnia americkú výrobu a vedúce postavenie v oblasti technológií a nasmerujú Ameriku na cestu k novému zlatému veku,“ uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Vzťahy USA a Kataru sú podľa agentúry AFP momentálne v centre pozornosti, pretože Dauha ponúkla Trumpovi luxusné lietadlo v hodnote 400 miliónov dolárov, ktoré by mohol využívať ako nový prezidentský špeciál Air Force One a potom aj na osobné účely.



Trump je momentálne na svojej zahraničnej ceste po krajinách Perzského zálivu. Predtým v utorok počas návštevy v Saudskej Arábii podpísal s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom záväzok, že Rijád investuje v Spojených štátoch 600 miliárd dolárov. V tomto balíku je aj dohoda o predaji zbraní za takmer 142 miliárd dolárov.