USA a Kolumbia odvolali vedenie diplomatických misií v druhej krajine

Washington/Bogota 4. júla (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok odvolali dočasného vedúceho svojej diplomatickej misie v Bogote Johna McNamaru pre nešpecifikované vyhlásenia kolumbijskej vlády, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí. Kolumbia v reakcii na to odvolala svojho veľvyslanca v USA Daniela Garcíu Peňu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa odvolala dočasného vedúceho misie McNamaru pre „naliehavé konzultácie v nadväznosti na nepodložené a zavrhnutiahodné vyhlásenia najvyšších predstaviteľov kolumbijskej vlády“.



„Okrem odvolania dočasného vedúceho sa Spojené štáty snažia prijať aj ďalšie opatrenia, aby dali najavo svoje hlboké znepokojenie nad súčasným stavom našich bilaterálnych vzťahov,“ napísala vo vyhlásení hovorkyňa ministerstva zahraničia USA Tammy Bruceová. Nešpecifikovala vyhlásenia kolumbijskej vlády, ani aké kroky zvažuje.



Po oznámení amerického ministerstva kolumbijský prezident Gustavo Petro oznámil, že v reakcii odvolá veľvyslanca Daniela Garcíu Peňu zo Spojených štátov. V príspevku na sociálnej sieti X prezident napísal, že diplomat by sa mal vrátiť, aby s ním prerokovali bilaterálnu agendu dvoch krajín.



Bogota vyhlásila, že so Spojenými štátmi komunikuje aj napriek štvrtkovej demisii ministerky zahraničných vecí Laury Sarabiovej.



Šéf americkej diplomacie Marco Rubio minulý mesiac kritizoval kolumbijskú vládu po tom, ako bol v Bogote postrelený senátor a potenciálny uchádzač o úrad prezidenta Miguel Uribe. Rubio označil tento útok za „dôsledok násilnej ľavicovej rétoriky z najvyšších miest kolumbijskej vlády“.