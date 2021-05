USA a Mexiko sa zaviazali k spolupráci pri riešení príčin migrácie

Washington/Mexiko 7. mája (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová a mexický prezident Andrés Manuel López Obrador sa v piatok zaviazali k spolupráci pri riešení základných príčin nelegálnej migrácie do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je v spoločnom záujme našich krajín poskytnúť okamžitú pomoc krajinám (tzv.) severného trojuholníka (Honduras, Guatemala a Salvádor) a začať riešiť základné príčiny migrácie," povedala Harrisová počas virtuálneho rokovania s Lópezom Obradorom.



"Väčšina ľudí nechce svoj domov opustiť a keď to spravia, je to často preto, že utekajú pred nejakou ujmou alebo sú nútení odísť pre nedostatok príležitostí," povedala Harrisová. Priblížila, že USA chcú pri riešení príčin politicky citlivej otázky migrácie spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami, inými krajinami, súkromným sektorom, ako aj s komunitnými organizáciami.



López Obrador pripomenul historicky napäté mexicko-americké vzťahy, najmä v súvislosti s migráciou. "Musíme si navzájom porozumieť a vyhnúť sa sporom," povedal.



"Súhlasíme s politikou, ktorú v súvislosti s migráciou navrhujete, a pomôžeme vám. To je všetko, čo môžem teraz povedať. Môžete sa na nás spoľahnúť," povedal mexický prezident.



Harrisová, ktorú americký prezident Joe Biden v marci poveril riešením otázky prisťahovalectva, prisľúbila komplexné opatrenia proti hlavným príčinám prílivu migrantov k americko-mexickým hraniciam, z ktorých mnohí pochádzajú práve z krajín Strednej Ameriky. V tejto súvislosti vycestuje v júni do Mexika aj Guatemaly.