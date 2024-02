USA a NATO považujú výmenu Zalužného za zvrchované právo Zelenského

Kyjev/Londýn 9. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia, ako aj ministerstvo zahraničných vecí USA považujú zmenu na poste hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny za suverénne rozhodnutie ukrajinského vedenia. USA i NATO súčasne potvrdili, že aj naďalej budú pokračovať v podpore Ukrajiny. Informovala o tom vo štvrtok britská stanica BBC.



Washington a bruselská centrála NATO reagovali na odvolanie generála Valerija Zalužného z funkcie hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl. Vo funkcii ho nahradí doterajší veliteľ pozemných síl Olexandr Syrskyj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však súčasne Zalužnému navrhol, aby bol naďalej súčasťou snáh Ukrajiny o porážku ruskej armády.



Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v reakcii na tieto zmeny spresnil, že o tom, kto bude zastávať najvyššie funkcie v rámci vojenského velenia, rozhoduje výlučne zvolený líder krajiny. Ubezpečil, že Spojené štáty budú ukrajinskú vládu i ukrajinskú armádu podporovať aj naďalej.



Generálny tajomník aliancie NATO Jens Stoltenberg uviedol, že vecou NATO nie je "mať na túto záležitosť nejaký názor".



Dodal však, že víta vyhlásenie ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu, že žiadne zmeny v hierarchii na Ukrajine neovplyvnia jej vzťahy s jej partnermi a NATO.



"Takže budeme pokračovať v podpore - a to je hlavné," deklaroval Stoltenberg.



Špekulácie o chystanom odvolaní Zalužného sa šírili už dlho a minulý týždeň anonymné zdroje vo Washingtone mnohým popredným médiám potvrdili, že prezident Zelenskyj informoval Spojené štáty o svojom rozhodnutí vymeniť hlavného veliteľa armády.



Zdroje zdôraznili aj to, že Spojené štáty nevyjadrili námietky ani podporu tomuto rozhodnutiu, pretože zastávajú názor, že ide o zvrchované právo ukrajinského prezidenta.



Podľa západných médií navrhol Zelenskyj minulý týždeň Zalužnému rezignáciu, no generál to odmietol.



Podľa agentúry AP spor medzi Zelenským a Zalužným prepukol vlani na jeseň, keď veliteľ v rozhovore pre britský týždenník The Economist priznal, že boje na Ukrajine uviazli na mŕtvom bode.



Zelenskyj však odmietol, že by predmetom sporu bol tento rozhovor.



Generál Zalužnyj sa v prvých dňoch invázie v roku 2022 významne podieľal na obrane Kyjeva a na znovuzískaní území na východe a juhu Ukrajiny.



Medzi obyvateľstvom je vnímaný ako vojnový hrdina a podľa prieskumov verejnej mienky je populárnejší ako prezident Zelenskyj, poznamenala agentúra DPA.