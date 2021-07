USA a Nemecko dosiahli dohodu o dokončení Nord Stream 2 bez sankcií

Washington 21. júla (TASR) - Spojené štáty a Nemecko dosiahli v stredu dohodu, ktorá umožní dokončenie plynovodu Nord Stream 2 do Európy bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám. Oznámila to Victoria Nulandová, námestníčka amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti, informovala agentúra AP.



Nulandová americkému Kongresu oznámila, že vlády USA a Nemecka čoskoro poskytnú podrobnosti. Dohoda má vyriešiť obavy USA a krajín strednej a východnej Európy v súvislosti s možnými následkami výstavby tohto plynovodu.



Americký Kongres, Ukrajina a Poľsko sa obávajú, že Nord Stream 2 oslabí energetickú bezpečnosť Európy, píše AP.



Stredajšia dohoda umožní dokončenie plynovodu bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám, píše AP s odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického Kongresu. Výmenou za to USA a Nemecko podľa týchto zdrojov urobia voči Ukrajine a Poľsku určité ústupky.



USA a Nemecko majú podľa Nulandovej v súvislosti s plynovodom neskôr v stredu vydať spoločné vyhlásenie. Washington a Berlín sa zaviazali, že voči Rusku a nemeckým spoločnostiam, ktoré sa na výstavbe podieľajú, zavedú sankcie v prípade, ak bude Moskva plynovod využívať ako politickú zbraň.



Projekt Nord Stream 2 predstavuje veľkú zahraničnopolitickú dilemu pre administratívu amerického prezidenta Joea Bidena, konštatuje AP. Americkí predstavitelia z oboch politických strán, ale aj samotný prezident Biden majú už dlho obavy, že plynovod dá Rusku priveľkú moc nad dodávkami plynu do Európy, prípadne môže viesť až k odstaveniu plynu protivníkom Ruska - Ukrajine a Poľsku. Plynovod je však takmer dokončený a USA sú odhodlané zlepšiť vzťahy s Nemeckom, ktoré sa počas administratívy Donalda Trumpa narušili.