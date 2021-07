USA a Nemecko sa blížia k dohode o ruskom plynovode Severný prúd 2

Washington 21. júla (TASR) - Americká administratíva prezidenta Joea Bidena dospela k predbežnej dohode s Nemeckom o spornom nemecko-ruskom plynovode Severný prúd 2 (Nord Stream 2), proti ktorému sa dôrazne stavajú Ukrajina a Poľsko, ale tiež republikáni a demokrati v americkom Kongrese. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Asistenti kongresmanov oboznámení s návrhom dohody uviedli, že umožní dokončenie plynovodu Severný prúd 2 bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám. Výmenou za to USA a Nemecko urobia voči Ukrajine a Poľsku určité ústupky, hoci nie je zatiaľ jasné, či budú týmito dvoma krajinami aj vítané.



Predstavitelia americkej administratívy odmietli povedať konkrétne detaily o celej záležitosti, pretože už v stredu bude zverejnené oficiálne oznámenie.



Ministerstvo zahraničných vecí USA v pondelok uviedlo, že vysokopostavený diplomat navštívi tento týždeň Poľsko aj Ukrajinu, kde bude diskutovať o plynovode Severný prúd 2. Očakáva sa, že diskusie poznamenajú hádky.



Plynovod má z Ruska po dne Baltického mora viesť do Nemecka takmer dvojnásobné množstvo ruského plynu. Nemecku má Severný prúd 2 zabezpečiť cenovo dostupnú energiu. Kritici projektu tvrdia, že zvýši závislosť Nemecka a EÚ od dodávok plynu z Ruska.



Projekt Severný prúd 2 predstavuje veľkú zahraničnopolitickú dilemu pre Bidenovu administratívu. Americkí predstavitelia z oboch politických strán, ale aj samotný Biden, majú už dlho obavy, že plynovod dá Rusku priveľkú moc nad dodávkami plynu do Európy, prípadne môže viesť až k odstaveniu plynu protivníkom Ruska - Ukrajine a Poľsku. Plynovod je však takmer dokončený a USA sú odhodlané zlepšiť vzťahy s Nemeckom, ktoré sa počas administratívy Donalda Trumpa narušili.



Citlivou politickou záležitosťou je aj prístup prezidenta Bidena k Ukrajine. Pokus bývalého prezidenta Trumpa prinútiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vyhrabal špinu na Bidena a jeho syna, vyústil do prvého impeachmentu (ústavnej žaloby) voči Trumpovi. Senát ho neskôr spod obžaloby oslobodil.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price v utorok nepotvrdil dosiahnutie dohody, ale povedal: "Nemci prišli s užitočnými návrhmi a boli sme schopní dosiahnuť pokrok vo vývoji situácie - smeruje k známemu spoločnému cieľu, a tým spoločným cieľom je zaistiť, aby Rusko nevyužilo energetické toky ako zbraň."