USA a OSN odsúdili mjanmarskú juntu za masaker civilistov

Washington/Rangún 10. decembra (TASR) - Spojené štáty a OSN odsúdili mjanmarskú armádu, ktorej vojaci v nepokojnom regióne na severozápade krajiny údajne brutálne popravili 11 dedinčanov vrátane niekoľkých detí. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí a generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa prišli po tom, ako mjanmarské médiá a tamojší obyvatelia uviedli, že vojaci odvliekli 11 civilistov z dediny Don Taw v regióne Sagaing, zviazali ich a zaživa upálili.



Malo ísť zrejme o pomstu za predchádzajúcu delostreleckú a mínometnú paľbu na vojenský konvoj prechádzajúci touto oblasťou. Washington označil správy o zmasakrovaní dedinčanov za "dôveryhodné a ohavné".



Mjanmarská junta, ktorá prevzala v krajine moc po februárovom vojenskom prevrate, tieto obvinenia rozhodne odmietla. Vládou podporované noviny Global New Light of Myanmar, ktoré vychádzajú v angličtine, v piatok napísali, že správy o údajnom masakre sú "falošné" a že ide o "sprisahanie zrežírované domácim odbojom a cudzími mocnosťami".



Agentúra AFP získala svedectvo jedného z dedinčanov, ktorý tvrdí, že po odchode vojakov videl ležať na zemi obhorené mŕtvoly so zviazanými rukami.



Údajné vyčíňanie vojakov mjanmarskej armády dokumentovalo aj video, ktoré sa rýchlo rozšírilo po internetových sociálnych sieťach. Agentúre AFP sa však nepodarilo overiť jeho autenticitu.



K vojenskému prevratu v Mjanmarsku došlo 1. februára 2021, v deň, keď sa mal zísť novozvolený parlament. Armáda vtedy zosadila civilnú vládu krajiny a uväznila jej predstaviteľov vrátane de facto premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta Win Mjina.



V krajine bol vyhlásený výnimočný stav, ktorý by mal trvať jeden rok. Po jeho skončení sa mali v súlade s prísľubmi vládnucej vojenskej junty uskutočniť nové voľby. Jej vodca Min Aun Hlain oznámil, že voľby sa uskutočnia do augusta 2023.



Su Ťij a zosadeného prezidenta Mjanmarska Wina Mjina v pondelok pôvodne odsúdili na štyri roky odňatia slobody za podnecovanie nepokojov a porušovanie proticovidových pravidiel. Neskôr im však trest skrátili na dva roky po tom, ako im Min Aun Hlain udelil čiastočnú milosť.



Mjanmarské bezpečnostné zložky podľa miestnej monitorovacej skupiny usmrtili už vyše 1300 civilistov, ktorí protestovali proti prevratu, a vyše 10.000 ľudí zadržali.