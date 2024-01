USA a OSN vyzvali Irán a Pakistan, aby sa vyhli eskalácii napätia

New York/Washington 19. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vyjadril znepokojenie v súvislosti s vzdušnými útokmi medzi Iránom a Pakistanom. Americký prezident Joe Biden zase uviedol, že tieto útoky ukazujú, že Irán v regióne nie je veľmi obľúbený. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Generálny tajomník je hlboko znepokojený nedávnou výmenou vojenských útokov medzi Iránom a Pakistanom, ktoré si vyžiadali na oboch stranách obete," uviedol Guterresov hovorca Stéphane Dujarric.



Guterres "obe strany vyzýva, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť, aby sa vyhli ďalšej eskalácii napätia," dodal Dujarric.



Rovnako aj Spojené štáty vo štvrtok Pakistan a Irán vyzvali, aby sa vyhli eskalácii napätia. "Ako môžete vidieť Irán nie je v regióne zrovna obľúbený a kam to povedie, na tom pracujeme," uviedol v tejto súvislosti Biden.



Napätie medzi Pakistanom, vyzbrojeným jadrovými zbraňami, a Iránom, úhlavným nepriateľom USA, začalo stúpať po utorkových útokoch Teheránu na údajné ciele militantov v Pakistane, na ktoré Islamabad reagoval v noci štvrtok recipročne. Táto situácia tiež prispieva k širším nepokojom v celom regióne Blízkeho východu, kde v Pásme Gazy prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



"Sú to dobre vyzbrojené krajiny a nechceme vidieť eskaláciu," povedal hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Zároveň uviedol, že Islamabad má právo brániť sa. "Boli prví zasiahnutí Iránom, čo je ďalší bezohľadný útok, ďalší príklad destabilizujúceho správania Iránu v regióne," povedal Kirby.



Hovorca pritom odmietol odpovedať na otázku, či by Spojené štáty poskytli Pakistanu pomoc.



Pakistan je oficiálne spojencom Washingtonu, aj keď vzťahy týchto dvoch krajín sú dlho napäté pre tvrdenia, že Islamabad skryto podporoval hnutie Taliban v Afganistane.



Irán v utorok podľa svojich vyjadrení v Pakistane útočil základne extrémistickej sunnitskej skupiny Džajš al-Adl. Útok si podľa Pakistanu vyžiadal dve obete.



Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že pakistanské letectvo v noci na štvrtok podniklo sériu náletov na pozície povstalcov v Iráne. Podľa Teheránu zahynulo pri útoku deväť ľudí.