USA a OSN zdržujú návrat sýrskych utečencov do vlasti, tvrdí Asad

Damask 11. novembra (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad v stredu vyhlásil, že sankcie zo strany Spojených štátov a nátlak, ktorý na susedné krajiny Sýrie vyvíja Organizácia Spojených národov (OSN), zdržujú návrat viac ako piatich miliónov Sýrčanov, ktorí z krajiny utiekli pred vojnovým konfliktom, píše agentúra Reuters.



"Je tu veľa prekážok," zneli Asadove úvodné slová na otvorení dvojdňovej konferencie o návrate utečencov do Sýrie, ktorú v Damasku spoluorganizuje Rusko.



Krajiny Európskej únie, USA a väčšina štátov susediacich so Sýriou, kde sa sýrski utečenci zdržiavajú, sa na konferencii nezúčastňujú.



Podľa Asada sú milióny utečencov donútení zostať v hosťovských krajinách pod nátlakom alebo zastrašovaním, pričom tieto krajiny sýrskych emigrantov prilákali finančným ziskom, zatiaľ čo sa obohacovali prostriedkami medzinárodnej pomoci na ich úkor.



Západné krajiny a všetky štáty susediace so Sýriou s výnimkou Libanonu tvrdia, že vojnou zmietaná krajina momentálne nedokáže navrátilcom poskytnúť bezpečný návrat.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v utorok vyhlásil, že súčasnou prioritou EÚ je vytvorenie podmienok na bezpečný, dobrovoľný, dôstojný a udržateľný návrat sýrskych utečencov a vysídlených osôb do svojich pôvodných domovov.



Deväťročná vojna v Sýrii si vyžiadala približne pol milióna obetí na životoch a viac ako milión zranených, pričom približne 5,6 milióna ľudí bolo nútených emigrovať. Na územie EÚ v roku 2015 vstúpilo viac ako milión imigrantov, z veľkej časti Sýrčanov utekajúcich pred vojnovým konfliktom vo svojej krajine.