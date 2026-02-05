< sekcia Zahraničie
USA a Rusko sa dohodli na obnovení dialógu medzi armádami
Grynkewich sa v Abú Zabí zúčastňoval na rokovaniach medzi americkými, ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Abú Zabí 5. februára (TASR) - Spojené štáty a Rusko sa po stretnutí vysokopostavených ruských a amerických vojenských predstaviteľov v Abú Zabí dohodli na obnovení dialógu na vysokej úrovni medzi vojenskými predstaviteľmi oboch krajín, uviedlo vo štvrtok vo vyhlásení Európske veliteľstvo Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K dosiahnutiu dohody došlo po stretnutiach v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) medzi generálom Alexusom Grynkewichom, veliteľom európskeho velenia USA - zároveň aj vrchným veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe – a vysokopostavenými ruskými a ukrajinskými vojenskými predstaviteľmi, uvádza sa vo vyhlásení.
Grynkewich sa v Abú Zabí zúčastňoval na rokovaniach medzi americkými, ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa vyhlásenia tento kanál „zabezpečí stály kontakt medzi vojenskými stranami, keďže obe strany budú naďalej pracovať na dosiahnutí trvalého mieru“.
Komunikácia na vysokej úrovni medzi vojenskými predstaviteľmi USA a Ruska bola prerušená v roku 2021, tesne pred ruskou inváziou na Ukrajinu, pripomenula AFP.
