USA a Rusko si v Spojených arabských emirátoch vymenili väzňov

Washington/Abú Zabí 10. apríla (TASR) — Rusko a USA si vo štvrtok ráno na letisku v Abú Zabí, metropole Spojených arabských emirátov (SAE), vymenili dvoch väzňov. TASR o tom informuje na základe správy ruskojazyčného vysielania BBC, ktoré sa odvoláva na denník Wall Street Journal (WSJ).



Rusko vydalo Spojeným štátom americko-ruskú občianku Xeniu Karelinovú, ktorú minulý rok odsúdili na 12 rokov väzenia za „vlastizradu“; tej sa dopustila tým, že darovala necelých 52 dolárov charitatívnej organizácii Razom so sídlom v New Yorku, ktorá pomáha Ukrajine.



Výmenou za to Spojené štáty vydali Rusku nemecko-ruského občana Arthura Petrova, ktorého zatkli v roku 2023 na Cypre na žiadosť Spojených štátov pre obvinenia z nezákonného vývozu americkej elektroniky do Ruska.



Podľa WSJ rokovania o výmene viedol riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe, ktorý niekoľkokrát telefonoval s riaditeľom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandrom Bortnikovom a šéfom Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergejom Naryškinom. Ratcliffe bol osobne prítomný na výmene v Abú Zabí.



„Prezident (USA Donald) Trump dnes priviedol z Ruska domov ďalšieho nelegálne zadržaného Američana. Som hrdý na agentov CIA, ktorí neúnavne podporovali toto úsilie. Sme vďační aj vláde SAE za to, že túto výmenu umožnila,“ cituje WSJ šéfa CIA.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio oznámil, že lietadlo s Petrovom je už na ceste do Spojených štátov.