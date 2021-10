USA a Rusko viedli v Ženeve rozhovory o obmedzení zbrojenia

Ženeva 1. októbra (TASR) - Ruskí a americkí diplomati viedli vo štvrtok v Ženeve za zatvorenými dverami rozhovory, ktoré obe strany opísali ako konštruktívne. Išlo o najnovšie kolo diskusií zameraných na zmiernenie mnohých napätí medzi oboma svetovými jadrovými mocnosťami, uviedla tlačová agentúra AFP.



Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová a jej ruský kolega Sergej Riabkov spolu rokovali takmer celý deň. Obe strany oznámili, že v diskusiách o obmedzení zbrojenia budú ešte pokračovať.



V spoločnom oznámení po rozhovoroch americké aj ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedli, že obe delegácie sa dohodli na vytvorení dvoch pracovných skupín, pričom jedna z nich sa bude zaoberať opatreniami na obmedzenie zbrojenia v budúcnosti. "Delegácie sa ďalej dohodli, že obe pracovné skupiny sa začnú stretávať, potom bude nasledovať tretie celkové stretnutie," uvádza sa v oznámení.



Riabkov povedal, že obe strany diskutovali o "celej škále záležitostí" súvisiacich so strategickou stabilitou a kontrolou zbraní. "Napriek existujúcim názorových rozdielom - a je ich veľa - si želáme a sme ochotní pohnúť sa v tomto procese dopredu," citovali Riabkova ruské tlačové agentúry. "Je to pomalý proces. Ale už aj ten je dobrý," povedal.



Nemenovaná vysokopostavená predstaviteľka amerického ministerstva zahraničných vecí novinárom povedala, že uvedené stretnutie bolo "veľmi interaktívne, malo široký záber" a išlo do hĺbky v mnohých záležitostiach". Podrobnosti však poskytnúť odmietla. "Myslíme si, že to bolo veľmi plodné stretnutie," doplnila. "Už samotný dialóg je akousi súčasťou kontroly zbraní," vysvetlila.



Na obnovení rozhovorov, ktorých cieľom je znížiť riziko jadrovej vojny, sa v júni počas summitu v Ženeve dohodli prezidenti oboch krajín Vladimir Putin a Joe Biden. Zhodli sa vtedy, že je nevyhnutné pokračovať v rozhovoroch napriek postojom, ktoré obe krajiny rozdeľujú.