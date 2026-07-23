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USA a Saudská Arábia uzavreli strategický pakt v jadrovej energetike
Pakt spolu s osobitnou bilaterálnou dohodou o zárukách podpísali americký minister energetiky Chris Wright a jeho saudskoarabský náprotivok, princ Abdalazíz bin Salmán vo Washingtone.
Autor TASR
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Washington 23. júla (TASR) - Spojené štáty v stredu oznámili, že spoločne so Saudskou Arábiou dosiahli dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pakt spolu s osobitnou bilaterálnou dohodou o zárukách podpísali americký minister energetiky Chris Wright a jeho saudskoarabský náprotivok, princ Abdalazíz bin Salmán vo Washingtone.
„Tieto dve dohody spoločne vytvárajú právny základ pre viacročnú partnerstvo v hodnote miliárd dolárov, ktoré posilňuje niekoľko prioritných hospodárskych a strategických cieľov vrátane nešírenia jadrových zbraní,“ uviedlo vo vyhlásení americké ministerstvo pre energetiku.
Z paktu podľa agentúry DPA vyplýva, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu.
Spojené štáty očakávajú od exportu jadrových technológií ekonomický prínos a vytvorenie nových pracovných miest. Pre Saudskú Arábiu má dohoda predstavovať riešenie jej energetických potrieb, uviedlo ministerstvo.
Presný obsah dohody nebol bezprostredne zverejnený. Dokument teraz poputuje na posúdenie do Kongresu USA, kde môže naraziť na odpor, pripomína DPA.
Mnohí zákonodarcovia odmietajú šírenie jadrových technológií na politicky nestabilnom Blízkom východe, obzvlášť v kontexte prebiehajúceho konfliktu medzi USA a dlhoročným regionálnym rivalom Saudskej Arábie – Iránom. Spočiatku nebolo jasné ani to, do akej miery získajú medzinárodní inšpektori prístup k saudskoarabským jadrovým zariadeniam, aby sa zabránilo ich prípadnému vojenskému využitiu.
Denník The Wall Street Journal už predtým s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval, že prezident Donald Trump schválil 30-ročnú jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou v hodnote miliárd dolárov. Podľa tejto správy by dohoda poskytla americkým spoločnostiam vedúcu úlohu pri budovaní saudskoarabskej jadrovej infraštruktúry a zároveň by vylúčila zahraničnú konkurenciu.
Denník tiež uviedol, že americké firmy by v Saudskej Arábii mohli vybudovať zariadenie na obohacovanie uránu, ak by spoločná americko-saudská štúdia dospela k záveru, že je takýto krok opodstatnený. Bezprostredne nebolo zrejmé, či dohoda oznámená ministerstvom energetiky takéto ustanovenie obsahuje.
Saudská Arábia patrí spolu s Iránom k najväčším spotrebiteľom energie na Blízkom východe. Nemá žiadny známy program jadrových zbraní, no pod vedením korunného princa Muhammada bin Salmána sa už roky usiluje o rozvoj civilnej jadrovej energetiky.
Kráľovstvo viedlo rozhovory aj s Čínou a Ruskom, pripomína DPA. Trumpova administratíva sa preto podľa nemeckej agentúry pravdepodobne snaží obmedziť ich vplyv práve užšou jadrovou spoluprácou s Rijádom.
Saudská Arábia je signatárom Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) má uzavretú dohodu o zárukách. Nepodpísala však dodatkový protokol, ktorý by tomuto dozornému orgánu OSN pre jadrovú bezpečnosť poskytol širšie právomoci na odhaľovanie nepriznaných jadrových aktivít.
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v roku 2018 vyhlásil, že sa krajina neusiluje o získanie jadrových zbraní, no ak ich získa Irán, bude ho „čo najskôr“ nasledovať. Tento postoj následne zopakoval aj v roku 2023.
Rijád a Teherán sú dlhoročnými regionálnymi súpermi a ich vzťahy sa od roku 2023 zlepšujú len veľmi nepatrne, píše DPA. Experti sa obávajú, že užšia jadrová spolupráca so Saudskou Arábiou by mohla podnietiť ďalšie krajiny v regióne – vrátane Spojených arabských emirátov, Turecka a Egypta – k budovaniu vlastných jadrových kapacít.
Saudská Arábia navyše posilnila svoje bezpečnostné väzby aj s jadrovo vyzbrojeným Pakistanom. Obe krajiny podpísali dohodu po minuloročnom izraelskom útoku na predstaviteľov Hamasu v Katare. Pakistan vtedy uviedol, že Rijád získa na základe tohto paktu prístup aj k jeho jadrovému programu.
Pakt spolu s osobitnou bilaterálnou dohodou o zárukách podpísali americký minister energetiky Chris Wright a jeho saudskoarabský náprotivok, princ Abdalazíz bin Salmán vo Washingtone.
„Tieto dve dohody spoločne vytvárajú právny základ pre viacročnú partnerstvo v hodnote miliárd dolárov, ktoré posilňuje niekoľko prioritných hospodárskych a strategických cieľov vrátane nešírenia jadrových zbraní,“ uviedlo vo vyhlásení americké ministerstvo pre energetiku.
Z paktu podľa agentúry DPA vyplýva, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu.
Spojené štáty očakávajú od exportu jadrových technológií ekonomický prínos a vytvorenie nových pracovných miest. Pre Saudskú Arábiu má dohoda predstavovať riešenie jej energetických potrieb, uviedlo ministerstvo.
Presný obsah dohody nebol bezprostredne zverejnený. Dokument teraz poputuje na posúdenie do Kongresu USA, kde môže naraziť na odpor, pripomína DPA.
Mnohí zákonodarcovia odmietajú šírenie jadrových technológií na politicky nestabilnom Blízkom východe, obzvlášť v kontexte prebiehajúceho konfliktu medzi USA a dlhoročným regionálnym rivalom Saudskej Arábie – Iránom. Spočiatku nebolo jasné ani to, do akej miery získajú medzinárodní inšpektori prístup k saudskoarabským jadrovým zariadeniam, aby sa zabránilo ich prípadnému vojenskému využitiu.
Denník The Wall Street Journal už predtým s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval, že prezident Donald Trump schválil 30-ročnú jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou v hodnote miliárd dolárov. Podľa tejto správy by dohoda poskytla americkým spoločnostiam vedúcu úlohu pri budovaní saudskoarabskej jadrovej infraštruktúry a zároveň by vylúčila zahraničnú konkurenciu.
Denník tiež uviedol, že americké firmy by v Saudskej Arábii mohli vybudovať zariadenie na obohacovanie uránu, ak by spoločná americko-saudská štúdia dospela k záveru, že je takýto krok opodstatnený. Bezprostredne nebolo zrejmé, či dohoda oznámená ministerstvom energetiky takéto ustanovenie obsahuje.
Saudská Arábia patrí spolu s Iránom k najväčším spotrebiteľom energie na Blízkom východe. Nemá žiadny známy program jadrových zbraní, no pod vedením korunného princa Muhammada bin Salmána sa už roky usiluje o rozvoj civilnej jadrovej energetiky.
Kráľovstvo viedlo rozhovory aj s Čínou a Ruskom, pripomína DPA. Trumpova administratíva sa preto podľa nemeckej agentúry pravdepodobne snaží obmedziť ich vplyv práve užšou jadrovou spoluprácou s Rijádom.
Saudská Arábia je signatárom Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) má uzavretú dohodu o zárukách. Nepodpísala však dodatkový protokol, ktorý by tomuto dozornému orgánu OSN pre jadrovú bezpečnosť poskytol širšie právomoci na odhaľovanie nepriznaných jadrových aktivít.
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v roku 2018 vyhlásil, že sa krajina neusiluje o získanie jadrových zbraní, no ak ich získa Irán, bude ho „čo najskôr“ nasledovať. Tento postoj následne zopakoval aj v roku 2023.
Rijád a Teherán sú dlhoročnými regionálnymi súpermi a ich vzťahy sa od roku 2023 zlepšujú len veľmi nepatrne, píše DPA. Experti sa obávajú, že užšia jadrová spolupráca so Saudskou Arábiou by mohla podnietiť ďalšie krajiny v regióne – vrátane Spojených arabských emirátov, Turecka a Egypta – k budovaniu vlastných jadrových kapacít.
Saudská Arábia navyše posilnila svoje bezpečnostné väzby aj s jadrovo vyzbrojeným Pakistanom. Obe krajiny podpísali dohodu po minuloročnom izraelskom útoku na predstaviteľov Hamasu v Katare. Pakistan vtedy uviedol, že Rijád získa na základe tohto paktu prístup aj k jeho jadrovému programu.