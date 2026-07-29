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Proiránske milície hlásia obete po americko-saudskoarabských úderoch

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Táto letecká snímka zachytáva prístav neďaleko mesta Basra – približne 550 kilometrov juhovýchodne od irackého Bagdadu – bez akýchkoľvek obchodných či nákladných lodí; snímka vznikla v utorok 28. júla 2026. Foto: TASR/AP

Podľa armády USA útoky namierené proti americkým silám neboli úspešné.

Autor TASR
Bagdad 29. júla (TASR) - Proiránske milície v Iraku v stredu oznámili, že pri amerických a saudskoarabských náletoch na ich základne v rôznych častiach krajiny zahynuli a utrpeli zranenia viacerí ľudia. Útoky tiež podľa nich poškodili niekoľko budov, píše TASR na základe správ staníc CNN a al-Džazíra.

„Tento útok považujeme za mimoriadne nebezpečnú eskaláciu, porušenie suverenity Iraku a útok na jeho oficiálne bezpečnostné inštitúcie,“ uviedla polovojenská organizácia Sily ľudovej mobilizácie (PMF) vo vyhlásení.

V provincii Ninive na severe Iraku zahynulo pri úderoch najmenej osem príslušníkov PMF a ďalší štyria utrpeli zranenia, uviedla al-Džazíra.

Americká armáda a saudskoarabské ozbrojené sily v noci na stredu oznámili, že podnikli spoločné letecké údery proti milíciám podporovaným Iránom vo východnom Iraku. Reagovali tak podľa svojich vyjadrení na útoky proti americkým jednotkám na Blízkom východe a saudskoarabskej energetickej infraštruktúre.

PMF je zastrešujúca organizácia prevažne šiitských ozbrojených skupín v Iraku, z ktorých viaceré majú úzke väzby na Irán. Vznikla v roku 2014 počas postupu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v krajine. Iracký parlament ju v roku 2016 formálne začlenil do štátnych bezpečnostných síl, no viaceré frakcie si zachovali vlastné velenie a politické väzby.

Medzi najvplyvnejšie skupiny v rámci PMF patria napríklad Katáib Hizballáh, Asáib Ahl al-Hakk (AAH) či organizácia Badr, ktoré majú úzke vzťahy s iránskymi Revolučnými gardami. Irán tieto skupiny dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj dodávkami zbraní.
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