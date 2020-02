USA a spojenci by mali stiahnuť všetky sily do 14 mesiacov

Kábul 29. februára (TASR) - Spojené štáty a ich spojenci stiahnu všetky svoje sily z Afganistanu v priebehu 14 mesiacov, ak bude tamojšie militantné hnutie Taliban dodržiavať dohodu s Washingtonom, ktorá má byť podpísaná v sobotu v katarskej Dauhe. Uvádza sa to v sobotňajšom spoločnom vyhlásení americkej a afganskej vlády, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Už v priebehu 135 dní po uzavretí dohody sa má počet vojakov predbežne znížiť na 8600. Následne majú Spojené štáty a ich partneri "zavŕšiť odsun svojich zvyšných síl z Afganistanu v priebehu 14 mesiacov... a stiahnu všetky svoje sily zo zvyšných základní", uvádza sa v zverejnenom vyhlásení.



Delegácia Talibanu pricestovala v sobotu do Kataru, aby tam v priebehu dňa podpísala dohodu o stiahnutí amerických jednotiek, ktorá by mohla viesť k ukončeniu vojny v Afganistane. Za Spojené štáty má dohodu podpísať minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Očakáva sa, že dohoda dosiahnutá po roku vyjednávania, stanoví časový plán stiahnutia tisícov amerických vojakov z tejto stredoázijskej krajiny výmenou za záruky Talibanu, že Afganistan sa už nestane útočiskom džihádistov zo skupín ako al-Káida a Islamský štát a miestom, odkiaľ by pripravovali útoky v zahraničí.