USA a Taiwan podpísali dohodu o znížení ciel a zvýšení výdavkov

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Priemerné clá na taiwanské vývozy do USA sa z pôvodných 15 percent podľa dohody znížili na priemer 12,33 percent.

Autor TASR
Washington 13. februára (TASR) - Spojené štáty a Taiwan vo štvrtok oznámili, že podpísali dohodu, ktorou potvrdzujú nižšie americké clá na taiwanské tovary a zároveň zahŕňa záväzky Taiwanu v oblasti nákupu amerických výrobkov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Toto oznámenie formalizuje dohodu zverejnenú v januári, ktorej cieľom je znížiť americké clá na mnohé taiwanské vývozy z 20 percent na 15 percent a podporiť investície do amerického technologického priemyslu.

Štvrtková obchodná dohoda, ktorú ešte musí schváliť taiwanský parlament, „odstráni colné a necolné bariéry, ktorým čelia americké vývozy na Taiwan“, uviedol americký obchodný zástupca Jamieson Greer.

„Táto dohoda tiež nadväzuje na naše dlhoročné hospodárske a obchodné vzťahy s Taiwanom a výrazne posilní odolnosť našich dodávateľských reťazcov, najmä v odvetviach špičkových technológií,“ dodal Greer.

Taiwan tiež plánuje až do roku 2029 postupne zvyšovať nákupy dôležitých amerických tovarov. Ide napríklad o skvapalnený zemný plyn a ropu v hodnote 44,4 miliárd dolárov (37,44 miliárd eur), civilné lietadlá a motory v hodnote 15,2 miliárd dolárov (12,82 miliárd eur), ako aj energetické zariadenia, elektrické siete a iné produkty v hodnote 25,2 miliárd dolárov (21,25 miliárd eur).
