< sekcia Zahraničie
USA a Taliansko prehĺbia energetickú spoluprácu
Európska únia už podnikla kroky na postupné ukončenie dovozu ruského plynu a LNG, pričom Spojené štáty zároveň plánujú zvýšiť svoje dodávky.
Autor TASR
Rím 8. septembra (TASR) - Taliansko a Spojené štáty sa v pondelok zaviazali k prehĺbeniu energetických väzieb, a to aj prostredníctvom dovozu amerického skvapalneného zemného plynu (LNG). Európa snaží nájsť alternatívy k ruským energetickým zásobám od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Taliansky minister životného prostredia a energetiky Gilberto Pichetto Fratin a americký minister vnútra Doug Burgum sa po rozhovoroch v Ríme zaviazali podporovať „stabilný a bezpečný“ tok amerického LNG do Európy bez konkrétnych čísiel či časového rámca.
Cieľom podľa šéfov rezortov bude „podpora investícií do infraštruktúry na dovoz a spätné splyňovanie LNG v Taliansku, ako aj do vývoznej infraštruktúry v Spojených štátoch, aby sa zabezpečili efektívne a odolné dodávateľské reťazce“.
Európska únia už podnikla kroky na postupné ukončenie dovozu ruského plynu a LNG, pričom Spojené štáty zároveň plánujú zvýšiť svoje dodávky. „Americký skvapalnený plyn zvyšuje bezpečnosť dodávok vďaka spoľahlivejšej trase z USA do Talianska a Európy v porovnaní s geopolitickými rizikami, ktoré prinášajú iné trasy,“ dodal Fratin vo vyhlásení.
Taliansky minister životného prostredia a energetiky Gilberto Pichetto Fratin a americký minister vnútra Doug Burgum sa po rozhovoroch v Ríme zaviazali podporovať „stabilný a bezpečný“ tok amerického LNG do Európy bez konkrétnych čísiel či časového rámca.
Cieľom podľa šéfov rezortov bude „podpora investícií do infraštruktúry na dovoz a spätné splyňovanie LNG v Taliansku, ako aj do vývoznej infraštruktúry v Spojených štátoch, aby sa zabezpečili efektívne a odolné dodávateľské reťazce“.
Európska únia už podnikla kroky na postupné ukončenie dovozu ruského plynu a LNG, pričom Spojené štáty zároveň plánujú zvýšiť svoje dodávky. „Americký skvapalnený plyn zvyšuje bezpečnosť dodávok vďaka spoľahlivejšej trase z USA do Talianska a Európy v porovnaní s geopolitickými rizikami, ktoré prinášajú iné trasy,“ dodal Fratin vo vyhlásení.