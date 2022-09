USA a Ukrajina budú spolupracovať pri stíhaní vojnových zločinov

New York 21. septembra (TASR) - Americký minister spravodlivosti Merrick Garland a ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin podpísali v utorok dohodu zameranú na formalizovanie spolupráce v súvislosti so spoločným úsilím o stíhanie údajných vojnových zločinov spáchaných ruskými silami vo vojne na Ukrajine.



Obaja predstavitelia podpísali memorandum o porozumení po stretnutí v ústredí ministerstva spravodlivosti vo Washingtone, informoval denník The Washington Post.



"Amerika a svet videli strašné obrazy a srdcervúce správy o brutalite a smrti, spôsobených nespravodlivou ruskou inváziou na Ukrajinu," uviedol Garland s tým, že na stretnutí zopakoval, že Spojené štáty stoja pri ukrajinskom ľude.



Kostin v rozhovore pre spravodajskú stanicu CBS News uviedol, že ukrajinské úrady zdokumentovali 34.000 vojnových zločinov.



Ukrajinské úrady uviedli, že vyšetrujú objav viac ako 400 telesných pozostatkov v masovom pohrebisku pri meste Izium na východe Ukrajiny, kde ruské sily terorizovali obyvateľov počas šesťmesačnej okupácie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prirovnal Izium k mestám Buča a Mariupol, ktoré sa stali symbolmi zverstiev spáchaných počas ruskej invázie na Ukrajinu. Moskva opakovane popiera, že by ruskí vojaci páchali na Ukrajine vojnové zločiny.