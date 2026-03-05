< sekcia Zahraničie
USA a Ukrajina rokovali o odložení schôdzky s Ruskom
Nové kolo rokovaní sa podľa predbežných informácií malo konať v Abú Zabí, no Spojené arabské emiráty sa stali cieľom najnovších iránskych útokov.
Autor TASR
Kyjev 5. marca (TASR) - Ukrajina hovorila so Spojenými štátmi o možnosti dočasne odložiť nadchádzajúce kolo trojstranných rokovaní s Ruskom o prímerí a zmeniť aj miesto konania vzhľadom na eskalujúci iránsky konflikt, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Nové kolo rokovaní sa podľa predbežných informácií malo konať v Abú Zabí, no Spojené arabské emiráty sa stali cieľom najnovších iránskych útokov. Zelenskyj uviedol, že je otvorený zmene miesta, napríklad do Turecka či Švajčiarska.
„Ďalšie trojstranné rokovania Ukrajiny, USA a Ruska boli naplánované na 5. až 9. marca, v závislosti od svetového diania. V súčasnosti tu ale máme ďalšiu vojnu na Blízkom východe,“ napísal Zelenskyj na platforme X. „Hovorili sme s americkou stranou, keďže oni pozývajú Ukrajinu a Rusko na schôdzky, o možnosti zmeniť miesto konania a posunúť stretnutie pre vojnu na Blízkom východe,“ ozrejmil prezident. Opäť kritizoval požiadavku Moskvy, aby sa Ukrajina stiahla z Doneckej oblasti, ktorú Rusko neokupuje.
„Prečo by sme mali opustiť vlastnú zem, ktorú spravujeme? On (ruský prezident Vladimir Putin) neuspel na bojisku. Nemá žiadnu silu,“ povedal Zelenskyj. „Chce, aby sme mu verili a jednoducho sa stiahli z nášho dobre opevneného územia,“ povedal Zelenskyj.
Ukrajinská armáda je v nevýhode v počte vojakov i výzbroje. V uplynulých týždňoch však znovu dobyla časť územia a podľa analytickej spoločnosti Black Bird Group so sídlom vo Fínsku vo februári získala viac, ako stratila. Stalo sa to po prvýkrát od roku 2023.
Zelenskyj dodal, že Rusko potenciálne dodáva Iránu elektronické komponenty pre útočné drony Šáhid, a vyzval spojencov Kyjeva, aby „zdieľali informácie“ v tejto veci. Kremeľ vo štvrtok uviedol, že Irán nepožiadal Rusko o vojenskú pomoc.
