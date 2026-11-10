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USA a Ukrajina sa pred rokovaním s Ruskom stretli so zástupcami Európy
Členmi ukrajinskej delegácie sú okrem Umerova aj vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov, poslanec Davyd Arachamija či námestník kancelárie prezidenta Serhij Kyslycia.
Autor TASR
Abú Zabí 10. novembra (TASR) - Ukrajinská a americká delegácia sa pred utorňajšími mierovými rokovaniami s Ruskom v Abú Zabí stretli so zástupcami EÚ, NATO a viacerých európskych krajín. Na sociálnej sieti X o tom informoval vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov, píše TASR.
„Prvé stretnutie sa uskutoční so zástupcami Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska, NATO a Európskej komisie, pričom sa k nim pripoja osobitní vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner. Zosúladíme svoje postoje a skoordinujeme kroky pred ďalšou fázou rokovaní,“ napísal Umerov s tým, že nasledovať budú trilaterálne rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom.
Členmi ukrajinskej delegácie sú okrem Umerova aj vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov, poslanec Davyd Arachamija či námestník kancelárie prezidenta Serhij Kyslycia. „Našimi kľúčovými prioritami sú ukončenie bojov, zabezpečenie spoľahlivých povojnových bezpečnostných záruk, zaistenie hospodárskej obnovy a rozvoja Ukrajiny a pokrok v humanitárnom úsilí,“ dodal Umerov.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj v ruskej delegácii napísala, že Moskva vníma ako jeden z hlavných cieľov utorkových rokovaní vypracovanie kľúčových prvkov nového povojnového bezpečnostného usporiadania Európy. „Hoci je urovnanie konfliktu na Ukrajine otázkou kritického významu, predstavuje len jeden z aspektov tejto rozsiahlej diskusie, je to podriadené hlavnému cieľu - vytvoreniu komplexnej a nedeliteľnej bezpečnostnej architektúry pre celý kontinent,“ uviedol zdroj Reuters.
„Prvé stretnutie sa uskutoční so zástupcami Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska, NATO a Európskej komisie, pričom sa k nim pripoja osobitní vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner. Zosúladíme svoje postoje a skoordinujeme kroky pred ďalšou fázou rokovaní,“ napísal Umerov s tým, že nasledovať budú trilaterálne rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom.
Členmi ukrajinskej delegácie sú okrem Umerova aj vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov, poslanec Davyd Arachamija či námestník kancelárie prezidenta Serhij Kyslycia. „Našimi kľúčovými prioritami sú ukončenie bojov, zabezpečenie spoľahlivých povojnových bezpečnostných záruk, zaistenie hospodárskej obnovy a rozvoja Ukrajiny a pokrok v humanitárnom úsilí,“ dodal Umerov.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj v ruskej delegácii napísala, že Moskva vníma ako jeden z hlavných cieľov utorkových rokovaní vypracovanie kľúčových prvkov nového povojnového bezpečnostného usporiadania Európy. „Hoci je urovnanie konfliktu na Ukrajine otázkou kritického významu, predstavuje len jeden z aspektov tejto rozsiahlej diskusie, je to podriadené hlavnému cieľu - vytvoreniu komplexnej a nedeliteľnej bezpečnostnej architektúry pre celý kontinent,“ uviedol zdroj Reuters.