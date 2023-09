USA a Vietnam podpísali cez Bidenovu návštevu historické partnerstvo

Hanoj 10. septembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden navštívil v nedeľu Vietnam, aby posilnil vzťahy s juhovýchodnou ázijskou krajinou, pretože sa snaží zabrániť silnejúcemu vplyvu Číny v tomto regióne. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



V Hanoji privítal Bidena generálny tajomník komunistickej strany Nguyen Phu Trong.



Táto cesta je "historickou chvíľou", povedal o Biden o svojej návšteve, ktorá potrvá do pondelka. Ako Biden dodal, USA a Vietnam povýšili svoje diplomatické vzťahy na "všeobecné strategické partnerstvo".



Počas tlačovej konferencie americký líder vyhlásil: "To znamená, že Spojené štáty posilnili svoje vzťahy s ďalším životne dôležitým partnerom v indicko-tichomorskom regióne."



USA a Vietnam sú niekdajší nepriatelia a vzájomné diplomatické vzťahy obnovili až v roku 1995, dvadsať rokov po skončení vietnamskej vojny. Spojené štáty počas vojny podporovali svojho spojenca Južný Vietnam proti komunistickému Severnému Vietnamu.



Vojna sa skončila v roku 1975 odchodom Američanov a dobytím hlavného mesta Južného Vietnamu, Saigonu, severovietnamskou armádou a juhovietnamskými partizánmi (Vietcong), sympatizujúcimi so severom.



USA sú po Číne najdôležitejším obchodným partnerom tohto štátu s vládou jednej strany.



Vietnam udelil štatút "všeobecného strategického partnerstva" aj Rusku a Číne. Vzťahy medzi Čínou a Vietnamom sú však v súčasnosti napäté pre teritoriálny spor týkajúci sa Juhočínskeho mora.



USA sa dlho snažili rozšíriť a povýšiť spojenectvo s Vietnamom. Po zosilnení vplyvu Číny predstavuje komunistický Vietnam - spolu s tradičnými spojencami ako Filipíny a Thajsko - dôležitý stavebný kameň v indicko-tichomorskej stratégii Washingtonu.



Biden si určil indicko-tichomorský región ako prioritu svojej politiky.



Šéf Bieleho domu chce v Hanoji dosiahnuť aj pokrok v ekonomickej spolupráci - obe krajiny si želajú užšie spolupracovať napríklad vo výrobe polovodičov a v oblasti vzácnych minerálov. Biden zaistil vo Vietname takéto obchodné dohody.



Toto spojenectvo však nemá spoločné určité hodnoty. Aktivisti za ochranu ľudských práv opakovane odsúdili potláčanie slobody prejavu v krajine na rieke Mekong.



Ľudskoprávne organizácie pred Bidenovou návštevou vyzývali amerického prezidenta, aby naliehal na Vietnam, nech okamžite prepustí všetkých politických väzňov a prestane porušovať ľudské práva.



Bidenov vplyvný poradca pre národnú bezpečnosť Jon Fines pred príchodom do Hanoja zasa upozornil, že Vietnam sa snaží o zbrojnú dohodu s Ruskom. "Nikoho by nemal lákať vzťah v bezpečnostnej oblasti s krajinou, ktorá pácha vojnové zločiny, ktorá porušuje medzinárodné právo," povedal Fines.