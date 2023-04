USA a Vietnam zvažujú uzavretie strategického patrnerstva

Hanoj 15. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v sobotu počas návštevy Hanoja stretol s vietnamským premiérom Pham Minh Chínhom. Rokoval s ním o možnosti posunutia diplomatických vzťahov medzi oboma, kedysi nepriateľskými krajinami na vyššiu úroveň: zo súčasného komplexného partnerstva na strategické partnerstvo, informuje agentúra DPA.



Blinken pricestoval do Vietnamu vôbec po prvý raz od nástupu do čela rezortu diplomacie USA. Jeho trojdňová návšteva sa uskutočňuje dva týždne po 50. výročí stiahnutia amerických vojsk z tejto krajiny juhovýchodnej Ázie, ktoré znamenalo koniec priameho vojenského zapojenia Washingtonu do vojny vo Vietname, uvádza agentúra AP.



Spojené štáty a Vietnam v posledných rokoch posilňujú vzájomné vzťahy v snahe čeliť rastúcej asertivite Číny v ázijsko-tichomorskom regióne. Už pred desiatimi rokmi podpísali Washington a Hanoj dohodu o komplexnom partnerstve.



Blinken v sobotu v Hanoji ocenil dobre sa rozvíjajúcu spoluprácu oboch krajín a vyjadril túžbu posunúť vzájomné kontakty na ešte "vyššiu úroveň". Vietnamský premiér uviedol, že takáto možnosť bude predmetom ďalších úvah. Podľa agentúry AFP však zatiaľ nie je jasné, kedy by k takémuto prípadnému posunu vo vzájomných diplomatických vzťahoch mohlo dôjsť.



Šéf americkej diplomacie sa v sobotu zúčastnil aj na slávnostnom začiatku výstavby novej budovy veľvyslanectva USA v Hanoji. Podľa jeho slov ide o "ďalší dôležitý krok v posilňovaní dôležitého partnerstva medzi našimi krajinami a národmi"



V priebehu dňa sa Blinken stretne aj s generálnym tajomníkom vládnucej Komunistickej strany Vietnamu Nguyen Phu Trongom. V nedeľu americký diplomat odcestuje na zasadnutie ministrov skupiny G7 v Japonsku.