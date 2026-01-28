Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Agentov, ktorí zastrelili Prettiho, postavili mimo služby

.
Na nedatovanej snímke Alex Pretti, ktorého zastrelil agent amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise 24. januára 2026. Foto: TASR/AP

V sobotu agenti CBP v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov.

Autor TASR
Washington 28. januára (TASR) - Dvoch federálnych agentov, ktorí 24. januára v Minneapolise zastrelili amerického občana Alexa Prettiho, postavili mimo služby. V stredu o tom informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.

„Obaja agenti sú momentálne suspendovaní. Ide o štandardný postup,“ uviedol hovorca Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) agentúre AFP vo vyhlásení.

V sobotu agenti CBP v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však podľa analýz viacerých amerických médií vidieť, že v ruke nemal zbraň, ale mobilný telefón a natáčal si agentov.

Trump v pondelok vyzval na vyšetrenie Prettiho smrti a naznačil, že „trochu zmierni“ tvrdý postup vlády voči prisťahovalcom v Minnesote.

Už 7. januára agent Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise trikrát vystrelil na Američanku Renée Goodovú, ktorá krátko na to na následky zranení zomrelo. Údajne sa ho pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodová sa agentovi autom vyhýbala.
.

