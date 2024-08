USA aj Británia vyzvali občanov, aby urýchlene opustili Libanon

Bejrút/Londýn 3. augusta (TASR) - Spojené štáty aj Británia vyzvali v sobotu svojich občanov, aby urýchlene opustili Libanon. Dôvodom sú obavy z čoraz väčšej eskalácie napätia medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Veľvyslanectvo USA v Libanone vyzvalo Američanov, aby z tejto blízkovýchodnej krajiny odišli akýmkoľvek dostupným spôsobom. Ambasáda vo svojom vyhlásení uvádza, že napriek pozastaveniu či zrušeniu letov z Libanonu sú "naďalej k dispozícii možnosti komerčnej dopravy", vďaka ktorým sa dá z tejto blízkovýchodnej krajiny odísť.



"Vyzývame tých, ktorí chcú opustiť Libanon, aby si rezervovali akúkoľvek dostupnú letenku, aj keby išlo o let, ktorý neodletí okamžite alebo nepôjde po trase, akú by uprednostňovali," uviedlo veľvyslanectvo.



Obdobne sa v sobotu vyjadrila aj britská vláda a svojich občanov taktiež vyzvala, aby okamžite odišli z Libanonu. Britské ministerstvo zahraničných vecí im odporučilo, aby odišli "teraz, kým ešte majú k dispozícii možnosti" komerčného cestovania.



"Napätie je vysoké a situácia by sa mohla rýchlo zhoršiť," povedal šéf britského rezortu diplomacie David Lammy. "Hoci nepretržite pracujeme na posilnení našej konzulárnej prítomnosti v Libanone, môj odkaz pre tamojších britských štátnych príslušníkov je jasný - ihneď odíďte," dodal.



Britský rezort diplomacie tiež uviedol, že do oblasti vysiela "pohraničné sily, konzulárnych pracovníkov aj vojakov", aby posilnil podporu pre britských občanov a diplomatov, ktorí sa tam ešte nachádzajú. Dodal, že nápomocné budú Britom aj dve lode kráľovského námorníctva, ktoré vo východnej časti Stredozemného mora vykonávajú humanitárne operácie a kráľovské letectvo uvádza do tzv. stavu pohotovosti v oblasti aj transportné vrtuľníky.