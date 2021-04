USA aj Irán označili viedenské rokovanie za konštruktívne

Washington/Viedeň 7. apríla (TASR) - Spojené štáty označili utorňajší začiatok rokovaní svetových veľmocí so zástupcami Iránu o oživení tzv. jadrovej dohody za "konštruktívny". Informoval o tom hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price, ktorého citovala agentúra AFP.



"Vnímame to ako konštruktívny a rozhodne vítaný krok," povedal Price na tlačovom brífingu, pričom zdôraznil, že USA sa priamo na rokovaniach vo Viedni nezúčastnili.



Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Abbás Arakčí, ktorý sa na rokovaní vo Viedni zúčastnil, stretnutie - rovnako ako USA - nazval "konštruktívnym". Zároveň pre iránsku štátnu televíziu povedal, že ďalšie rokovanie signatárov dohody je naplánované na piatok 9. apríla, píše agentúra Reuters.



Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA podpísali v roku 2015 s Iránom tzv. jadrovú dohodu - známu aj pod názvom Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA)-, ktorá zaviazala Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity.



USA však v roku 2018, keď bol šéfom Bieleho domu Donald Trump, od tejto dohody odstúpili a následne voči Iránu opätovne zaviedli sankcie. Islamská republika sa v dôsledku týchto sankcií ocitla za uplynulé dva roky v akútnej hospodárskej kríze, ktorú ešte prehĺbila koronavírusová pandémia. Teherán na odstúpenie USA reagoval postupným porušovaním svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody.



Nový americký prezident Joe Biden prisľúbil, že USA sa k dohode vrátia pod podmienkou, že Irán najskôr začne znovu rešpektovať záväzky, od ktorých upustil po Trumpovom rozhodnutí. Teherán však tvrdí, že prvý krok musia naopak urobiť USA, a to v podobe zrušenia všetkých sankcií.