Ak Trump zaplatí pokutu, sudca zruší jeho obvinenie za pohŕdanie súdom

New York 12. mája (TASR) - Ak bývalý americký prezident Donald Trump splní určité podmienky vrátane zaplatenia pokút vo výške 110.000 dolárov, ktoré dostal za to, že "adekvátne nereagoval" na žiadosť newyorskej generálnej prokurátorky, súd zruší jeho obvinenie z pohŕdania súdom. V stredu o tom informoval sudca Arthur Engoron. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Trump musí okrem zaplatenia pokuty do 20. mája predložiť požadovanú dokumentáciu vrátane vysvetlenia, ako sa snažil záznamy, ktoré od neho žiadala prokurátorka Letitia Jamesová, nájsť a odovzdať. Pôvodná lehota na ich predloženie pritom bola stanovená na 31. marca.



Jamesovej úrad vedie vyšetrovanie voči exprezidentovej spoločnosti The Trump Organization. Trumpova rodinná firma so sídlom v New Yorku zrejme nesprávne uvádzala hodnotu svojho majetku, aby získala výhodné pôžičky či, naopak, daňové úľavy. Vyšetrovatelia majú podozrenie, že spoločnosť nadhodnocovala svoj majetok, keď si chcela zaistiť výhodné pôžičky, a, naopak, majetok podhodnocovala, keď mala platiť dane.



Samotná Jamesová uviedla, že počas jej vyšetrovania sa našli "významné dôkazy" naznačujúce, že finančné výkazy spoločnosti sa viac ako desať rokov "zakladali na zavádzajúcich a nepravdivých údajoch", ktorých cieľom bolo zabezpečiť si ekonomické výhody.



Bývalý americký prezident tvrdí, že úrady ho vyšetrujú z politických dôvodov, a ich konanie označuje za "hon na čarodejnice".