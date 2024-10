Aktivisti v USA žiadajú súd, aby slony uznal za osoby

Denver 25. októbra (TASR) – Skupina na ochranu práv zvierat v USA sa usiluje dosiahnuť presun - podľa nej - "väznenej" skupiny slonov zo zoo do osobitnej rezervácie. Zákon, na základe ktorého chce postupovať, však predpokladá, že väzeň je z pohľadu práva osobou. TASR informuje ma základe správ agentúry AP.



Pätica sloních samíc žije už niekoľko desiatok rokov v zoologickej záhrade v Cheyene Mountain. Ochranárska skupina NonHuman Rights Project tvrdí, že slony počas "nezákonného obmedzenia slobody" v zoo chradnú, a žiada ich vypustenie do jednej z dvoch akreditovaných rezervácií pre slony v USA. V africkej divočine, kde sa narodili, by už totiž neprežili, tvrdí skupina.



Hlavnou právnou otázkou je, či slony spĺňajú podmienky habeas corpus (v latinčine doslova "aby si mal telo"). Tento koncept pochádza z anglického právneho systému – anglický parlament v roku 1679 schválil Habeas Corpus Act. Jeho úlohou bolo chrániť osobnú slobodu občanov pred neoprávneným zadržaním a uväznením. Jednotlivca možno podľa tohto zákona uväzniť iba na základe rozhodnutia súdu a nikoho nemožno zatknúť bez písomného príkazu sudcu.



Vyhlásenie zoologickej záhrady v Cheyene Mountain prečítané vo štvrtok pred začiatkom pojednávania tvrdí, že skupine NonHuman Rights Project nejde o slony, ale snaží sa vytvoriť právny precedens, ktorý by umožnil napadnúť chov akéhokoľvek zvieraťa v zajatí.



"Dúfame, že Colorado sa nestane miestom vzniku šikmej plochy, v dôsledku ktorej budú musieť milujúci majitelia psov a mačiek 'oslobodiť' svojich domácich miláčikov iba preto, že si to niekto zmyslí," uvádza vyhlásenie zoo.



V rovnakom duchu sa niesli aj otázky sudkyne Melissy Hartovej počas štvrtkového pojednávania. Právny zástupca skupiny kontroval vyhlásením, že domáci miláčikovia ako psy a mačky sú zvyknuté povaľovať sa v domácnostiach na gaučoch a v porovnaní so zvieratami z divočiny patria do úplne inej kategórie.



Skupina NonHuman Rights Project tvrdí, že habeas corpus sa neobmedzuje iba na ľudí. V roku 2022 sa usilovala oslobodiť slona menom Happy žijúceho v zoo v newyorskej štvrti Bronx. Odvolací súd štátu New York vtedy rozhodol, že Happy je síce inteligentný a hodný súcitu, no nemožno ho považovať za nelegálne väznenú osobu s právom žiadať prepustenie.



Podľa rozsudku newyorského súdu by udelenie habeas corpus slonovi "malo enormný destabilizujúci účinok na modernú spoločnosť" a zmenilo by vzťahy medzi ľuďmi a zvieratami.



Najvyšší súd v Colorade o prípade rozhodne počas nadchádzajúcich týždňov a mesiacov.