Aktivistka za práva černochov predstierala čiernu farbu pleti

Washington 4. septembra (TASR) – Jessica Krugová, americká spisovateľka, aktivistka a profesorka na Univerzite Georgea Washingtona, sa v článku na internetovej platforme Medium ospravedlnila, že celú svoju kariéru predstierala čiernu farbu pleti, hoci v skutočnosti je beloškou, napísal v piatok britský denník The Guardian.



Krugová je známa najmä svojou knihou Fugitive Modernities: Kisama and the Politics of Freedom o odpore k transatlantickému obchodu s otrokmi, za ktorú prijala finančnú podporu od viacerých inštitúcií zaoberajúcich sa černošskou kultúrou. V knihe píše, že jej predkovia pochádzali z Angoly a z Brazílie.



Krugová vo štvrtok v dlhom článku priznala, že sa celý dospelý život tvárila ako černoška. V skutočnosti však vyrástla ako beloška v židovskom prostredí v meste Kansas City.



„Väčšiu časť svojho dospelého života bol každý pohyb, ktorý som urobila, a každý vzťah, ktorý som si vytvorila, zakorenený v jedovatej pôde klamstiev," píše.



Krugová počas svojho života tvrdila, že je černoškou s pôvodom v severnej Afrike, Spojených štátoch a v Karibiku. Svoje správanie označila za neetické, nemorálne a protičernošské.



V aktivistických kruhoch je Krugová známa pod menom La Bombalera. V júni sa zúčastnila na protestoch proti policajnému násiliu v New Yorku, kde vystúpila ešte ako černoška.



Vo svojom článku píše, že viackrát uvažovala o priznaní, no nikdy nenašla silu. Toto vyhlásenie spochybnil Hari Ziyad, ktorý Krugovú pozná. Ziyad podľa denníka New York Post obvinil Krugovú, že s pravdou vyšla na svetlo sveta iba preto, že ju odhalili jej kolegovia z univerzity.



„Ani na jedinú sekundu neverte, že by sa priznala sama," napísal na Twitteri.