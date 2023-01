USA: Aktivity ruských vagnerovcov v Srbsku i inde vo svete neprípustné

Belehrad 13. januára (TASR) - Poradca amerického ministerstva zahraničných vecí Derek Chollet vyjadril vo štvrtok veľké znepokojenie v súvislosti s aktivitami ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti Vagner a jej údajnými pokusmi o nábor vojakov v Srbsku i inde vo svete.



Podľa správy agentúry AP Chollet uviedol, že tieto obavy vyjadril počas rozhovorov so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom v Belehrade.



"Videli sme, že Vagnerova skupina sa snaží verbovať vojakov zo Srbska a z iných krajín, a to - podľa nás - nemožno tolerovať," povedal Chollet novinárom po stretnutí s Vučičom.



Dodal, že USA chcú spolupracovať s vládami v Srbsku i v iných štátoch, kde vagnerovci pôsobia, aby "ukončili ich aktivity."



Vagnerova skupina, ktorú vlastní ruský Kremľu blízky oligarcha Jevgenij Prigožin, údajne pôsobí v desiatkach prevažne afrických štátov a spolupracuje s vládami rôznych štátov na proruskej propagande a iných vojenských a politických projektoch.



AP dodala, že vedenie vagnerovcov sa chváli svojou prítomnosťou v Srbsku - jedinom európskom štáte okrem Bieloruska, ktorý sa nepripojil k medzinárodným sankciám voči Rusku za jeho rozpútanie vojny proti Ukrajine.



Vagnerova skupina údajne oznámila otvorenie svojej kancelárie v Belehrade, čo však neskôr poprela.



Moskovský propagandistický portál RT, ktorý nedávno spustil v Srbsku svoju srbskojazyčnú internetovú spravodajskú stránku, zverejnil náborový inzerát Vagnerovej skupiny, podľa ktorého sa hľadajú ľudia so záujmom zapojiť sa do bojov na Ukrajine. Vagnerovci v tejto súvislosti ponúkajú "viac než atraktívne" stimuly.



V Prigožinovej súkromnej armáde na Ukrajine bojuje i veľký kontingent odsúdencov naverbovaných v ruských väzniciach, pripomenula AP.



Prigožin a jeho skupina sú už roky pod sankciami USA, ktoré nedávno podnikli ďalšie kroky v snahe kontrolovať prístup vagnerovcov k zbraniam.



Chollet počas návštevy v Belehrade vyzval aj Srbsko, aby zaviedlo sankcie proti svojmu tradičnému slovanskému spojencovi - Rusku. Uviedol, že "konanie Ruska (na Ukrajine) treba nielen odsúdiť, ale aj potrestať."



Západné krajiny a experti OSN obvinili žoldnierov Vagnerovej skupiny aj z početných prípadov porušovania ľudských práv v celej Afrike vrátane Stredoafrickej republiky, Líbye a Mali.