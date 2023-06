USA aktualizovali varovanie pred cestou do Ugandy

Kampala 13. júna (TASR) - Spojené štáty aktualizovali cestovné varovanie pre svojich občanov smerujúcich do Ugandy pre tamojšie drakonické opatrenia proti homosexuálom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Zvážte cestovanie do Ugandy - pre kriminalitu, terorizmus a legislatívu namierenú proti (komunite) LGBTQI+," uvádza sa v novom odporúčaní ministerstva zahraničných vecí USA.



Podľa americkej diplomacie ugandský zákon namierený proti homosexualite "zvyšuje riziko, že osoby LGBTQI+ a osoby vnímané ako LGBTQI+ by mohli byť stíhané a vystavené doživotnému trestu odňatia slobody alebo smrti na základe ustanovení zákona".



Ugandský prezident Yoweri Museveni podpísal zákon 29. mája, čo vyvolalo pobúrenie ľudskoprávnych skupín, OSN, aktivistov LGBTQI+, ako aj západných krajín.



Je považovaný za jeden z najtvrdších svojho druhu na svete, podľa jeho ustanovení je "homosexualita s priťažujúcimi okolnosťami" ťažkým trestným činom a za dobrovoľný styk osôb rovnakého pohlavia hrozí až doživotie.



"Osoby komunity LGBTQI+ alebo osoby vnímané ako LGBTQI+ by mohli čeliť obťažovaniu, väzneniu, vydieraniu a násiliu," uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí a varovalo aj pred rizikom útokov "strážcov" tohto zákona.



"Majte na pamäti, že akákoľvek verejná identifikácia s komunitou LGBTQI+, či už ako jej člen alebo podporovateľ, môže byť v Ugande dôvodom na trestné stíhanie a že aj súkromné dobrovoľné vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia sú tam nezákonné," dodal rezort diplomacie.



Americký prezident Joe Biden v máji vyzval na okamžité zrušenie ustanovení zákona, ktoré označil za "tragické porušenie všeobecných ľudských práv", a pohrozil obmedzením pomoci a investícií v tejto východoafrickej krajine.