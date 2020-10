Americká vláda zníži počet prijatých utečencov na rekordné minimum

Washington 1. októbra (TASR) - Spojené štáty znížia počet prijatých utečencov na rekordné minimum. Návrh ministerstva zahraničných vecí, na základe ktorého by USA mali nasledujúci rok prijať len do 15.000 migrantov, oznámili len pol hodinu pred vypršaním lehoty na jeho predstavenie Kongresu, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Rezort americkej diplomacie oznámil pozmeňovací návrh v stredu neskoro večer, teda tesne pred začiatkom nového fiškálneho roku 2021, ktorý sa začína vo štvrtok 1. októbra. Práve do tohto termínu musí byť návrh novej migračnej politiky predložený Kongresu, konečné rozhodnutie má však v rukách Biely dom.



Ministerstvo svoje rozhodnutie odôvodnilo tak, že radšej ako prijímať väčšie množstvá utečencov bude sa zameriavať na vyriešenie konfliktov v krajinách pôvodu migrantov a poskytovanie humanitárnej pomoci.



Ako ďalší dôvod uviedlo pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu. Zamedzením vstupu na americkú pôdu väčšej skupine ľudí zo zahraničia chceli USA chrániť bezpečnosť a celkové zdravie svojich občanov.



Americká vláda minulý rok znížila maximálny počet prijatých migrantov na 18.000 ročne. Išlo však stále o nízke číslo v porovnaní s vládou predchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu, keď úrady ročne prijímali viac ako 100.000 migrantov, približuje AFP.



Trumpov oponent a nominant Demokratickej strany na prezidenta Joe Biden naopak prisľúbil, že hornú hranicu zdvihne na 125.000 utečencov ročne. Zároveň dodal, že privítanie prenasledovaných zahraničných občanov je v súlade s americkými hodnotami, píše AFP.



Biden však nespresnil, ako rýchlo by kvóty zvýšil. Imigrační právnici a aktivisti sa tiež obávajú, že pre rozhodnutia Trumpovej vlády môže trvať roky, kým by prišlo k obnoveniu programu presídľovania na pôvodné čísla.



Spojené štáty dlhodobo prijímali viac utečencov ako všetky ostatné krajiny sveta dohromady, približuje AFP. Minulý rok sa však na prvé miesto dostala Kanada, ktorá presídlila viac ako 30.000 utečencov, vyplýva z dát OSN.



Návrh zníženia migračných kvót USA sa dotkne najmä utečencov z Iraku, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Hongkongu, Kuby a Venezuely, približuje agentúra Reuters.