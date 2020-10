USA analyzujú vojenskú prehliadku v Severnej Kórei

Washington/Pchjongjang 10. októbra (TASR) - Spojené štáty vedú konzultácie so svojimi ázijskými spojencami, s ktorými analyzujú sobotňajšiu vojenskú prehliadku v Severnej Kórei (KĽDR). Hovorca amerického ministerstva obrany John Supple to oznámil len niekoľko hodín po tom, čo komunistický štát predviedol obriu novú medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM), ktorá je údajne jeho zatiaľ najväčšou.



Informácie priniesla juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



"Máme správy o vojenskej prehliadke," uviedol Supple pre Jonhap. "Vykonávame analýzu a konzultujeme s našimi spojencami v regióne," dodal.



Každú túto obriu raketu viezlo na prehliadke transportné vozidlo s 22 kolesami, čo naznačuje, že je dlhšia než akékoľvek predchádzajúce rakety dlhého doletu.



"Táto masívna mobilná raketa - pravdepodobne najväčšia takáto raketa na svete - môže mať buď dlhší dostrel alebo niesť silnejšiu nálož," povedal Harry Kazianis, riaditeľ Kórejských štúdií v Inštitúte pre národný záujem so sídlom vo Washingtone.



Vojenská prehliadka v Pchjongjangu sa konala pri príležitosti osláv 75. výročia založenia vládnucej Kórejskej strany pracujúcich. V prejave na počesť výročia vodca Kim Čong-un vyhlásil, že jeho krajina nikdy nevyužije zbrane "ako prostriedok na preventívny úder", ale bude naďalej posilňovať svoj zastrašovací zbrojný arzenál.



"Ak však nejaké sily narušia bezpečnosť nášho štátu a pokúsia sa obrátiť vojenskú silu proti nám, zmobilizujem všetku našu najmocnejšiu ofenzívnu kapacitu a vopred ich potrestám," dodal Kim.



V prejave sa nezmienil o Spojených štátoch, ktoré sú už tradične hlavnou témou akéhokoľvek príhovoru severokórejského vodcu, dodala agentúra Jonhap.