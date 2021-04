Arkansaský guvernér vetoval zákon obmedzujúci mladých transsexuálov

Little Rock 6. apríla (TASR) - Republikánsky guvernér amerického štátu Arkansas Asa Hutchinson vetoval v pondelok navrhovaný zákon zakazujúci hormonálnu liečbu transsexuálnych tínedžerov. Zdôvodnil to tým, že ide o príliš drastický zásah štátu do súkromia maloletých transsexuálov, ich rodičov a lekárov, informovala agentúra AFP.



Ak by bol tento zákon schválený, "potom vytvoríme nové štandardy legislatívneho zasahovania do záležitostí lekárov a rodičov, zaoberajúcich sa jedným z najkomplexnejších a najcitlivejších problémov, ktorým čelia mladí ľudia," uviedol Hutchinson. Návrh zákona je podľa neho "dobre mienený", štát by si však nemal osobovať právo zasahovať do každej lekárskej, ľudskej a etickej záležitosti. Zároveň pripustil, že jeho veto môže parlament prelomiť jednoduchou väčšinou hlasov.



Hutchinson v tejto súvislosti poukázal na dva zákony obmedzujúce transsexuálov, ktoré už podpísal. Jeden z nich umožní lekárom okrem naliehavých prípadov odmietnuť pomoc pacientom na základe svojho náboženského, morálneho či etického presvedčenia. Druhý zákon vylučuje transgenderové ženy zo ženských športových tímov.



Guvernér zdôraznil, že nechce, aby bol Arkansas vnímaný ako štát nepriateľsky naladený voči homosexuálom a transsexuálom. "Chceme vyslať signál o tolerancii a rozmanitosti," povedal Hutchinson.



Arkansaská pobočka Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) vyzvala poslancov, aby neprelomili veto guvernéra. "Toto veto patrí tisícom ľudí v Arkansase, ktorí sa postavili proti tomuto diskriminačnému zákonu — najmä mladým ľuďom, rodičom a pediatrom, ktorí nikdy neprestali bojovať proti tomuto útoku voči transrodovým ľuďom," uviedla jej riaditeľka Holly Dickinsonová.