USA: Armáda pátra po pozostatkoch čínskeho špionážneho balóna

Washington 6. februára (TASR) – Armáda Spojených štátov v nedeľu oznámila, že pátra po zvyškoch predpokladaného čínskeho špionážneho balóna, ktorý deň predtým zostrelila. Jeho prelet ponad USA a následné zostrelenie ešte viac zhoršili vzťahy oboch krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Námorné sily USA sa snažia nájsť balón a jeho náklad a pobrežná stráž sa stará o bezpečnosť operácie, uviedol veliteľ Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD) generál Glen VanHerck.



Úspešná operácia by mohla Spojeným štátom poskytnúť informácie o špionážnych schopnostiach Číny. Americkí predstavitelia však hovorili len o malom vplyve tohto balóna na národnú bezpečnosť, hoci sa pohyboval aj nad oblasťami, kde sa nachádzajú citlivé vojenské objekty.



Veľký balón zostrelila americká stíhačka v sobotu pri pobreží Južnej Karolíny, podľa VanHercka nad teritoriálnymi vodami USA. Spojené štáty pristúpili k tomuto kroku týždeň po tom, ako balón vstúpil do ich vzdušného priestoru pri Aljaške.



Čína, podľa ktorej išlo o civilné výskumné zariadenie používané najmä na meteorologické účely, proti takejto reakcii protestovala a označila ju za "prehnanú". Podľa analytikov však Peking prípadné protiopatrenie dôkladne zváži, aby zabránil zhoršovaniu vzťahov.



Republikánski kongresmani v nedeľu kritizovali prezidenta Joea Bidena za to, že čakal so zostrelením balóna niekoľko dní. Obvinili ho, že voči Číne preukázal slabosť a že sa pôvodne snažil udržať narušenie vzdušného priestoru USA v tajnosti.



Demokrati uviedli, že Bidenovo rozhodnutie počkať, kým balón preletí nad more, ochránilo civilistov pred troskami spadnutými na zem. Tvrdili tiež, že takto získali viac spravodajských informácií.



Americké ministerstvo obrany bude o balóne a čínskej špionáži informovať senátorov 15. februára.