Americká armáda žiada o pomoc pri pátraní po stratenej stíhačke

Washington 18. septembra (TASR) - Americkej armáde v nedeľu zmizla "neviditeľná" stíhačka. Armáda preto urobila neobvyklý krok a vyzvala verejnosť, aby jej pomohla zistiť miesto strateného lietadla v hodnote mnohých miliónov dolárov. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.



Predstavitelia uviedli, že pilot letiaci v stíhačke F-35 nad štátom Južná Karolína sa v nedeľu popoludní po "poruche" katapultoval z lietadla a zoskočil padákom do štvrte mesta North Charleston okolo 14.00 h miestneho času. Previezli ho do nemocnice, kde je v stabilizovanom stave.



Pilot teda prežil, ale armáde vznikol obrovský a drahý problém: nemôže stíhačku nájsť a to viedlo leteckú základňu v meste Charleston, aby požiadala miestnych obyvateľov o pomoc.



"Ak máte nejaké informácie, ktoré môžu pomôcť našim pátracím tímom nájsť miesto stíhačky F-35, prosím, zatelefonujte centru obranných operácií na základni," uviedla základňa v príspevku na sociálnej sieti X, predtým Twitter.



Predstavitelia na základni oznámili, že spolu s federálnymi úradmi pre leteckú dopravu po stroji pátrajú aj vrtuľníkom okolo dvoch jazier Moultrie a Marion severne od Charlestonu. Lokalitu určili aj na základe trajektórie lietadla.



Stíhačka F-35 vyrobená spoločnosťou Lockheed Martin stojí približne 80 miliónov dolárov.