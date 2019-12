USA: Armáda vyšle budúci rok do Európy 20.000 svojich vojakov

Washington 10. decembra (TASR) - Armáda Spojených štátov plánuje v rámci cvičenia vyslať budúci rok do Európy 20.000 svojich vojakov. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že pôjde o najväčší presun amerických vojakov do Európy za 25 rokov.



Americký generál Christopher Cavoli, veliteľ amerických pozemných síl v Európe, uviedol, že 20.000 vojakov slúžiacich v Spojených štátoch vyšlú budúci rok do Európy, kde sa pripoja k približne 9000 ďalším americkým vojakom, ktorí sú tam už rozmiestnení.



Do cvičení v celkove desiatich európskych štátoch sa od mája do júna zapojí približne 37.000 vojakov, uviedol Cavoli na brífingu na pôde amerického ministerstva obrany.



Príslušníci amerických síl začnú už vo februári s presunom 13.000 kusov techniky vrátane tankov, delostreleckých prostriedkov a dopravných vozidiel.



Cvičenie Defender-Europe 20 predstavuje strategický zlom po rokoch obmedzení americkej vojenskej prítomnosti v Európe po skončení studenej vojny.



Aj keď Cavoli neuviedol, že by cvičenie bolo namierené proti Rusku, povedal, že anexia Krymu v roku 2014 všetko zmenila. Cieľom cvičenia je podľa neho "demonštrovať schopnosť americkej armády rýchlo nasadiť rozsiahle sily na podporu NATO a reagovať na každú krízu".