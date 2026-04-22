USA: Armáda žiada takmer miliardu dolárov na ničenie malých dronov
Autor TASR
Washington 22. apríla (TASR) - Americká armáda v rozpočte na fiškálny rok 2027 žiada o 994 miliónov dolárov na boj proti malým bezpilotným leteckým systémom. Tento údaj podľa webu Defence Blog odráža dramatické zmeny priorít pozemných síl za posledné tri roky, píše TASR.
Najnovšie údaje z dokumentov k rozpočtu na fiškálny rok 2027 zaraďuje obranu proti dronom medzi najväčšie investičné položky pozemných síl v rámci účtu Ostatné obstarávanie.
Ide o program Counter Small Unmanned Aerial System (C-SUAS). Skutočné sumy za fiškálny rok 2025 pre ten istý program dosiahli 543 miliónov dolárov, za fiškálny rok 2026 išlo o 596 miliónov dolárov. Požiadavka na fiškálny rok 2027 predstavuje nárast približne o 67 percent a takmer dvojnásobok toho, čo armáda skutočne minula na tento program pred dvoma rokmi.
Žiadna iná rozpočtová položka nezachytáva rýchlosť, ktorou bol Pentagón nútený prispôsobiť sa hrozbe pred vojnou na Ukrajine takmer neznámej, napísal Defence Blog.
Portfólio pozemných síl v oblasti protidronových systémov zahŕňa viacero úrovní, od systémov namontovaných na vozidlách a na ochranu základní až po prenosné raketové systémy, ktoré môžu nasadiť jednotlivé pechotné jednotky. Zámerom je ich dostatočná kapacita, aby malé drony prestali byť asymetrickou výhodou pre kohokoľvek, kto ich použije proti americkým vojakom.
Situácia na Ukrajine posilňuje snahu o túto investíciu dôraznejšie než čokoľvek iné. Ukrajinské aj ruské sily na tamojšom bojisku používajú drony v rozsahu a tempe, ktoré žiadny vojenský plánovač pred rokom 2022 nevedel predvídať. Americká armáda preto v podstate buduje úplne novú architektúru protivzdušnej obrany.
Žiadosť C-SUAS na fiškálny rok 2027 teraz prechádza procesom schvaľovania a prideľovania prostriedkov v Kongrese. Vzhľadom na konzistentný medziročný rast tohto programu a uznanie reálnej hrozby dronov patrí medzi armádne rozpočtové položky, u ktorých budú najmenej pravdepodobné výrazné škrty.
