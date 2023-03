USA: Austrália nakúpi americké ponorky na jadrový pohon

Washington/Canberra 13. marca (TASR) - Austrália nakúpi v nasledujúcich rokoch najmenej tri americké ponorky na jadrový pohon, aby nahradila svoju starnúcu flotilu dieselelektrických ponoriek. V pondelok to oznámil poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Canberra bude zároveň s Washingtonom a Londýnom, spojencami v rámci bezpečnostného paktu AUKUS, spolupracovať na vývoji nového modelu ponoriek na jadrový pohon, povedal Sullivan.



Tri atómové americké ponorky triedy USS Virginia vyzbrojené konvenčnými zbtaňami získa Austrália v priebehu tridsiatych rokov 21. storočia. Ak to bude potrebné, bude mať možnosť kúpiť ďalšie dve.



Nový model ponorky SSN-AUKUS je dlhodobým projektom. Vyvíja sa na základe britského dizajnu, s americkou technológiou a "významnými investíciami do všetkých troch priemyselných základní," povedal Sullivan. Tieto plány odrážajú dlhodobý záväzok Washingtonu chrániť "mier a stabilitu" v ázijsko-tichomorskom regióne.



Canberra svojich regionálnych partnerov uistila, že austrálske ponorky budú mať jadrový pohon, no nebudú vybavené jadrovými zbraňami.



Ponorky s jadrovým pohonom je ťažké odhaliť, pretože bez vynorenia sú schopné vykonávať dlhotrvajúce misie. Očakáva sa, že budú vyzbrojené sofistikovanými riadenými strelami. Pre každého potenciálneho nepriateľa preto predstavujú odstrašujúci prostriedok, tvrdia odborníci.