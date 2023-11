Vážnu zrážku autobusu so žiakmi s kamiónom v USA neprežili tri osoby

Columbus 15. novembra (TASR) - Troch mŕtvych a 15 zranených si vyžiadala utorková zrážka autobusu so stredoškolákmi s kamiónom na diaľnici v americkom štáte Ohio, informoval predstaviteľ záchranných služieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Nehoda sa odohrala krátko pred 9.00 h miestneho času (15.00 h SEČ) na diaľnici Interstate 70 v okrese Licking, približne 42 kilometrov východne od mesta Columbus. Autobus viezol študentov zo strednej školy Tuscarawas Valley na konferenciu asociácie školských rád v Columbuse. Po nehode túto konferenciu zrušili. V autobuse sa nachádzalo 57 osôb.



Zrazilo sa celkovo päť vozidiel, príčina havárie zatiaľ nie je známa. Zranených previezli do siedmich nemocníc. Americký Červený kríž pre stredné a južné Ohio uviedol, že jedna nemocnica v tejto oblasti ho požiadala o väčšie množstvo krvi, ktorú jej následne dodal.



V septembri zahynuli dvaja ľudia pri nehode autobusu, ktorý viezol stredoškolákov na hudobný tábor. Autobus vtedy zišiel z diaľnice v štáte New York.